Вспышка неизвестной вирусной пневмонии в Китае: что важно знать об этом заболевании?
В Китае произошла вспышка вирусной пневмонии, источник которой не установлен. Часть заболевших людей оказалась в очень тяжелом состоянии. Что нужно знать о заболевании, которое может быть смертельно опасным для детей?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пневмония является самой значительной инфекционной причиной смерти детей во всем мире. На это заболевание приходится до 15 процентов всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет.
Пневмонию могут вызывать также бактерии и грибки, но наиболее часто встречается вирусная пневмония - инфекция, которая вызывает воспаление в легких. Жертвами этой болезни прежде всего становятся люди с некрепкой или ослабленной другими болезнями, либо лечением иммунной системой. Перед вирусной пневмонией уязвимы маленькие дети, пожилые люди, имеющие ВИЧ / СПИД, получающие химиотерапию от рака и т.д.
Признаки и симптомы вирусной пневмонии варьируются в зависимости от тяжести и могут включать
- лихорадку,
- головную боль,
- сбивчивое дыхание,
- учащенное дыхание,
- сухой кашель,
- озноб,
- боль в груди во время дыхания или кашля,
- усталость,
- потерю аппетита,
- общее недомогание.
Вирусы, вызывающие вирусную пневмонию, весьма заразны, но некоторые меры эффективно помогают защититься от респираторных заболеваний. В частности, хорошая личная гигиена и здоровый образ жизни вполне способны снизить шансы пострадать от инфекции.
Вот несколько вещей, которые может сделать практически каждый взрослый человек, чтобы предотвратить или снизить риск вирусной пневмонии.
- Придерживаться рациона, в котором много свежих фруктов и овощей.
- Быть физически активным.
- Высыпаться.
- Получать прививки.
- Регулярно мыть руки с использованием чистой воды и мыла.
- Избегать контакта с теми, кто кашляет или чихает.
- Не трогать глаза, уши, нос и рот немытыми руками.
- Вирусная пневмония очень заразна, но хорошая личная гигиена и здоровый образ жизни могут помочь предотвратить или снизить ваши шансы заболеть инфекцией.
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