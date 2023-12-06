Врач Тяжельников: при больном горле нельзя проводить согревающие процедуры

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», - объяснил Тяжельников в комментарии «Москве 24»

Мед с редькой;

Настои ромашки, календулы, эвкалипта для полоскания горла.

Врач Тяжельников рассказал о том, как не нужно лечить больное горло. Если оно воспалилось в результате заражения ОРВИ или другой сезонной инфекции, нельзя проводить согревающие процедуры, подчеркнул специалист.Говоря о народных средствах от боли в горле, врач уточнил: их использование должно быть разумным и очень осторожным, дозированным.Какие домашние средства могут помогать при боли в горле:В свою очередь, из-за активного употребление лука, имбиря или чеснока, начинающегося в период болезни, может возникать чрезмерное раздражение слизистой ротоглотки, из-а чего неприятные симптомы больного горла будут лишь усиливаться.Специалист посоветовал заниматься лечением больного горла под руководством врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими напитками вредно запивать лекарства

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