Врач Тяжельников: при больном горле нельзя проводить согревающие процедуры
Врач Андрей Тяжельников: прогревать горло при инфекции и воспалении категорически не следует.
Врач Тяжельников рассказал о том, как не нужно лечить больное горло. Если оно воспалилось в результате заражения ОРВИ или другой сезонной инфекции, нельзя проводить согревающие процедуры, подчеркнул специалист.
«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», - объяснил Тяжельников в комментарии «Москве 24».
Говоря о народных средствах от боли в горле, врач уточнил: их использование должно быть разумным и очень осторожным, дозированным.
Какие домашние средства могут помогать при боли в горле:
- Мед с редькой;
- Настои ромашки, календулы, эвкалипта для полоскания горла.
Специалист посоветовал заниматься лечением больного горла под руководством врача.
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Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы
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