Врач Тяжельников: при больном горле нельзя проводить согревающие процедуры

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боль в горле

Врач Андрей Тяжельников: прогревать горло при инфекции и воспалении категорически не следует.

Врач Тяжельников рассказал о том, как не нужно лечить больное горло. Если оно воспалилось в результате заражения ОРВИ или другой сезонной инфекции, нельзя проводить согревающие процедуры, подчеркнул специалист.

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны. Небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача», - объяснил Тяжельников в комментарии «Москве 24».

Говоря о народных средствах от боли в горле, врач уточнил: их использование должно быть разумным и очень осторожным, дозированным.

Какие домашние средства могут помогать при боли в горле:
  • Мед с редькой;
  • Настои ромашки, календулы, эвкалипта для полоскания горла.
В свою очередь, из-за активного употребление лука, имбиря или чеснока, начинающегося в период болезни, может возникать чрезмерное раздражение слизистой ротоглотки, из-а чего неприятные симптомы больного горла будут лишь усиливаться.

Специалист посоветовал заниматься лечением больного горла под руководством врача.

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Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников
Здоровье
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы
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Теги : боль в горле, ошибки в лечении, Андрей Тяжельников