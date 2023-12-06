Фильтр-кофе признали самым полезным, а врач Лементина объяснила, почему его важно пить диабетикам

"Аргументы в пользу кофе сильнее, чем когда-либо. Исследование за исследованием показывают, что от любимого утреннего напитка вы можете получить больше, чем вы думали: кофе полон веществ, которые могут помочь защититься от заболеваний, более распространенных у женщин, включая болезнь Альцгеймера и болезни сердца".

Ваше тело может лучше перерабатывать глюкозу

"Эта теория лежит в основе исследований, которые показали, что люди, которые пьют больше кофе, реже заболевают диабетом 2 типа", - говорит Лементина.

У вас меньше шансов заболеть болезнью Паркинсона

Ваша печень скажет вам спасибо

Вы можете снизить риск развития болезни Альцгеймера

"Однако помните, что то, что вы добавляете в кофе, может повлиять на то, насколько он полезен для здоровья. Вместо того, чтобы загружать сливками и сахаром, попробуйте добавить до двух столовых ложек молока, заменителя молока или пополам, а также использовать натуральные сладкие специи и ароматизаторы".

Медики утверждают, чтокатегорически не рекомендуется употреблять напиток.который удаляет вредные вещества, повышающие уровень холестерина.Нормой считается три-четыре чашки в день, указали врачи. Нарушение дозировки может привести к серьезным последствиям для организма. Большие объемы выпитого кофе провоцируют аритмию, расстройства ЖКТ, нервное истощение и другие болезни.— рассказала порталу E1.ruСпециалисты отмечают и пользу от употребления напитка. Кофеин повышает уровень дофамина в мозге и улучшает настроение и память. Также он придает ощущение бодрости, позволяет снижать сонливость и риск развития депрессии.Кофеин – это первое, что приходит на ум, когда вы думаете о кофе. Но кофе также содержит антиоксиданты и другие активные вещества, которые могут уменьшить внутреннее воспаление и защитить от болезней.Недавние исследования показали, что любители кофе реже умирают от некоторых основных причин смертности среди женщин: ишемической болезни сердца, инсульта, диабета и заболеваний почек.Кофеин не только снижает вероятность развития болезни Паркинсона, но также может помочь людям с этим заболеванием лучше контролировать свои движения.И обычный кофе, и кофе без кофеина, по-видимому, оказывают защитное действие на вашу печень. Исследования показывают, что у любителей кофе уровень ферментов печени с большей вероятностью будет находиться в пределах здорового диапазона, чем у людей, которые не пьют кофе.Фактически, исследователи обнаружили, что женщины в возрасте 65 лет и старше, которые выпивали две-три чашки кофе в день, в целом менее склонны к развитию деменции.Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета.

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