Врач Петрова: покалывание в конечностях и ухудшение зрения могут указывать на диабет
Врач-эндокринолог Ирина Петрова: сахарный диабет может проявляться состояниями, которые не вызывают ассоциаций с этим заболеванием.
Врач Петрова сообщила, что своевременно диагностировать диабет по симптомам бывает очень проблематично из-за их скрытости или неявного характера. Если пациент приходит к врачу с жалобами на симптомы диабета, это часто означает, что заболевание развивается давно и повышенный уровень сахара в крови уже вызвал какие-то дисфункции или нарушения. Неузнанным это заболевание может оставаться годами.
Говоря о возможных симптомах диабета, Петрова отметила, что на него могут указывать покалывание в конечностях и ухудшение зрения. Данные нарушения возникают в результате того, что высокий уровень сахара в крови ухудшает кровоснабжение нервной ткани и тонких сосудов.
«Этот тяжелый недуг долгое время не дает о себе знать, однако позже проявляется развитием классических симптомов: покалыванием в конечностях, постоянной жаждой, ухудшением зрения», - поделилась врач с «Мослентой».
Также медик назвала другие симптомы, которые могут указывать на диабет:
- Участившееся мочеиспускание (особенно ночью);
- Постоянно ощущаемый голод, его усиление;
- Непреднамеренная потеря веса;
- Очень медленное заживление кожных повреждений;
- Зуд;
- Слабость, быстро возникающая усталость, дневная сонливость.
- Нарушения сна;
- Снижение либидо;
- Усиление тяги к сладкому.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Петрова
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врач-эндокринолог
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