Врач Петрова: покалывание в конечностях и ухудшение зрения могут указывать на диабет

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покалывание в руках

Врач-эндокринолог Ирина Петрова: сахарный диабет может проявляться состояниями, которые не вызывают ассоциаций с этим заболеванием.

Врач Петрова сообщила, что своевременно диагностировать диабет по симптомам бывает очень проблематично из-за их скрытости или неявного характера. Если пациент приходит к врачу с жалобами на симптомы диабета, это часто означает, что заболевание развивается давно и повышенный уровень сахара в крови уже вызвал какие-то дисфункции или нарушения. Неузнанным это заболевание может оставаться годами.

Говоря о возможных симптомах диабета, Петрова отметила, что на него могут указывать покалывание в конечностях и ухудшение зрения. Данные нарушения возникают в результате того, что высокий уровень сахара в крови ухудшает кровоснабжение нервной ткани и тонких сосудов.

«Этот тяжелый недуг долгое время не дает о себе знать, однако позже проявляется развитием классических симптомов: покалыванием в конечностях, постоянной жаждой, ухудшением зрения», - поделилась врач с «Мослентой».

Также медик назвала другие симптомы, которые могут указывать на диабет:
  • Участившееся мочеиспускание (особенно ночью);
  • Постоянно ощущаемый голод, его усиление;
  • Непреднамеренная потеря веса;
  • Очень медленное заживление кожных повреждений;
  • Зуд;
  • Слабость, быстро возникающая усталость, дневная сонливость.
  • Нарушения сна;
  • Снижение либидо;
  • Усиление тяги к сладкому.
Наиболее эффективным способом узнать о наличии диабета является проверка уровня сахара в крови в состояниях натощак и после еды. Ранее врач Ольга Шарапова посоветовала проверить содержание сахара в крови в том случае, когда человек начинает просыпаться по ночам из-за позывов к мочеиспусканию.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется острый панкреатит.

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Ирина Петрова
Ирина Петрова
Здоровье
врач-эндокринолог
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