Врачи рассказали, как влияет кофе на организм

Кофе- напиток, который следует употреблять с осторожностью, уверены российские медики. О том, какие подводные камни скрывает любимый многими ароматный напиток, рассказала врач-диетолог Марина Макиши.По словам эксперта, не стоит пить кофе для того, чтобы взбодриться. Тонус, который на некоторое время придает большое количество выпитого кофе, через некоторое время сменится еще более угнетенным состоянием. Такова особенность этого напитка.Людям, у которых наблюдается обострение болезней желудочно-кишечного тракта, кофе лучше заменить другими напитками. Врачи рекомендуют это сделать, поскольку кофе имеет свойство воздействовать на слизистую желудка, повышая кислотность.Еще одна особенность кофе, которую следует учесть – это мочегонный эффект. У людей, которые злоупотребляют этим напитком из организма может вымываться кальций и калий.