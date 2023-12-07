JTM: тмин помогает снизить холестерин, врач Котельницкий рассказал о других полезных свойствах





Преимущества

"Антиоксиданты помогают вам чувствовать себя здоровее и энергичнее, а также помогают предотвратить старение вашей кожи", - говорит Котельницкий.

"Исследователи обнаружили, что из девяти популярных трав и специй базилик и тмин являются самыми мощными антиканцерогенными растениями".

"Лабораторные исследования показали, что животные с диабетом также получают пользу от употребления тмина. Принято считать, что масло тмина является гипогликемическим средством".

Риски и побочные эффекты

"Тмин подавляет уровень тестостерона, а это означает, что его прием может снизить фертильность мужчин. В некоторых культурах тмин использовался как вещество, вызывающее выкидыш, поэтому беременные или пытающиеся забеременеть женщины должны помнить об этом".

Исследование, опубликованная впоказало, что черный тмин, произрастающий на территории Юго-Восточной Азии, в Крыму и Средиземноморье, благоприятно воздействует на сосуды. Конкретнее, польза человеческому организму оказывается за счет полиненасыщенных жиров, обилия клетчатки и фитостеринов, которые снижают всасывание холестерина в кровоток.Людям с высоким уровнем холестерина, диабетом, метаболическим синдромом или избыточным весом давали от 500 мг до двух граммов измельченных черных семян в капсулах на протяжении двух месяцев. Результаты показали, что уровень холестерина улучшился: уровень «хорошего» холестерина увеличился на 5%, общий уровень холестерина снизился как минимум на 5%, а уровень «плохого» холестерина ЛПНП снизился на 7%. Уровни триглицеридов также снизились на 8-16%.Вещества, содержащиеся в черном тмине, такие как тимохинон, полиненасыщенные жиры, клетчатка и фитостерины, уменьшают всасывание холестерина в кровоток и увеличивают количество рецепторов ЛПНП в печени.Семена тмина содержат природные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Это означает, что эти вещества (называемые апигенином и лютеолином) не позволяют крошечным свободным радикалам, атакующим здоровые клетки, добиться успеха.Согласно некоторым экспериментам, тмин, по-видимому, обладает способностью препятствовать размножению раковых клеток. В одном исследовании крысы, которых кормили тмином, были защищены от рака толстой кишки.Практикующие традиционную медицину на протяжении веков рекомендовали тмин для лечения диареи. Экстракт семян тмина давали крысам, страдавшим диареей. Исследователи пришли к выводу, что экстракт помог вылечить их симптомы.Тмин использовался в рамках испытаний лекарственных трав от диабета. Препарат успешно помог людям с диабетом справиться со своим состоянием.Масло, полученное из семян тмина, использовалось как эффективное ларвицидное и антисептическое средство. Масло убивает даже штаммы бактерий, устойчивые к другим антисептикам. Исследователи полагают, что тмин может помочь убить вредные бактерии, которые пытаются атаковать вашу иммунную систему. Это может объяснить, почему тмин веками использовался в качестве консерванта в пищевых продуктах.Тмин считается очень безопасным и, как правило, нетоксичным даже в больших дозах. Но есть некоторые побочные эффекты, о которых следует знать, если вы хотите его использовать. Типичная доза тмина в качестве травяной добавки составляет от 300 до 600 миллиграммов в день.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые содержат канцерогены.

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