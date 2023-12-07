JTM: тмин помогает снизить холестерин, врач Котельницкий рассказал о других полезных свойствах
Эксперты в области питания выяснили, какое растение способствует нормализации уровня холестерина в крови.
Исследование, опубликованная в JTM показало, что черный тмин, произрастающий на территории Юго-Восточной Азии, в Крыму и Средиземноморье, благоприятно воздействует на сосуды. Конкретнее, польза человеческому организму оказывается за счет полиненасыщенных жиров, обилия клетчатки и фитостеринов, которые снижают всасывание холестерина в кровоток.
Людям с высоким уровнем холестерина, диабетом, метаболическим синдромом или избыточным весом давали от 500 мг до двух граммов измельченных черных семян в капсулах на протяжении двух месяцев. Результаты показали, что уровень холестерина улучшился: уровень «хорошего» холестерина увеличился на 5%, общий уровень холестерина снизился как минимум на 5%, а уровень «плохого» холестерина ЛПНП снизился на 7%. Уровни триглицеридов также снизились на 8-16%.
Вещества, содержащиеся в черном тмине, такие как тимохинон, полиненасыщенные жиры, клетчатка и фитостерины, уменьшают всасывание холестерина в кровоток и увеличивают количество рецепторов ЛПНП в печени.
Врач-нутрициолог Никита Котельницкий рассказал о других полезных свойствах холестерина и возможных побочных эффектах.
Преимущества
Содержит антиоксиданты
Семена тмина содержат природные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Это означает, что эти вещества (называемые апигенином и лютеолином) не позволяют крошечным свободным радикалам, атакующим здоровые клетки, добиться успеха.
"Антиоксиданты помогают вам чувствовать себя здоровее и энергичнее, а также помогают предотвратить старение вашей кожи", - говорит Котельницкий.
Имеет противораковые свойства
Согласно некоторым экспериментам, тмин, по-видимому, обладает способностью препятствовать размножению раковых клеток. В одном исследовании крысы, которых кормили тмином, были защищены от рака толстой кишки.
"Исследователи обнаружили, что из девяти популярных трав и специй базилик и тмин являются самыми мощными антиканцерогенными растениями".
Может помочь в лечении диареи
Практикующие традиционную медицину на протяжении веков рекомендовали тмин для лечения диареи. Экстракт семян тмина давали крысам, страдавшим диареей. Исследователи пришли к выводу, что экстракт помог вылечить их симптомы.
Помогает контролировать уровень сахара в крови
Тмин использовался в рамках испытаний лекарственных трав от диабета. Препарат успешно помог людям с диабетом справиться со своим состоянием.
"Лабораторные исследования показали, что животные с диабетом также получают пользу от употребления тмина. Принято считать, что масло тмина является гипогликемическим средством".
Борется с бактериями и паразитами
Масло, полученное из семян тмина, использовалось как эффективное ларвицидное и антисептическое средство. Масло убивает даже штаммы бактерий, устойчивые к другим антисептикам. Исследователи полагают, что тмин может помочь убить вредные бактерии, которые пытаются атаковать вашу иммунную систему. Это может объяснить, почему тмин веками использовался в качестве консерванта в пищевых продуктах.
Риски и побочные эффекты
Тмин считается очень безопасным и, как правило, нетоксичным даже в больших дозах. Но есть некоторые побочные эффекты, о которых следует знать, если вы хотите его использовать. Типичная доза тмина в качестве травяной добавки составляет от 300 до 600 миллиграммов в день.
"Тмин подавляет уровень тестостерона, а это означает, что его прием может снизить фертильность мужчин. В некоторых культурах тмин использовался как вещество, вызывающее выкидыш, поэтому беременные или пытающиеся забеременеть женщины должны помнить об этом".
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