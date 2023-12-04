Врач Шорина рассказала о вызывающих рак напитках и продуктах с канцерогенами

«Одним из ключевых факторов возникновения рака, способного поразить любой орган или ткань в организме, являются образ жизни и питание».

«Канцерогенами, прежде всего, являются спиртные напитки и содержащийся в них этанол», - заявила медик.

рак ротовой полости;

рак пищевода;

рак печени;

колоректалный рак (образования в толстой и прямой кишке);

рак молочных желез.

«Трансжиры входят в состав маргарина и продуктов на его основе, в первую очередь, полуфабрикатов. Но могут образовываться в том числе и при глубокой прожарке мяса, рыбы и даже овощей», - предупредила онколог.

Большинство колбасных изделий и закусок из обработанного мяса;

Многие виды промышленных сладостей, выпечки;

Продукты, загрязненные тяжелыми металлами, другими опасными веществами (они бывают произведены или добыты в эгологически неблагоприятных условиях).

Врач Шорина констатировала в беседе с РИАМО Специалистка рассказала о вызывающих рак напитках и продуктах с канцерогенами. Канцерогенные вещества, попадая в организм, могут негативно влиять на состояние его клеток, содействуя их перерождению в опухолевые.В частности, источником канцерогенов являются алкогольные напитки.Следующие виды рака, по словам Шориной, могут вызываться частым употреблением алкоголя:Говоря о продуктах с канцерогенами, Шорина сообщила, что к таковым относится маргарин и продукты, насыщенные трансжирами.Какие еще продукты содержат канцерогены:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может проявляться симптомами разных болезней

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