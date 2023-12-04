Врач Шорина рассказала о вызывающих рак напитках и продуктах с канцерогенами
Врач-онколог Марина Шорина: под влиянием канцерогенов, присутствующих в напитках и еде, клетки организма перерождаются в злокачественные.
Врач Шорина констатировала в беседе с РИАМО:
«Одним из ключевых факторов возникновения рака, способного поразить любой орган или ткань в организме, являются образ жизни и питание».
Специалистка рассказала о вызывающих рак напитках и продуктах с канцерогенами. Канцерогенные вещества, попадая в организм, могут негативно влиять на состояние его клеток, содействуя их перерождению в опухолевые.
В частности, источником канцерогенов являются алкогольные напитки.
«Канцерогенами, прежде всего, являются спиртные напитки и содержащийся в них этанол», - заявила медик.
Следующие виды рака, по словам Шориной, могут вызываться частым употреблением алкоголя:
- рак ротовой полости;
- рак пищевода;
- рак печени;
- колоректалный рак (образования в толстой и прямой кишке);
- рак молочных желез.
«Трансжиры входят в состав маргарина и продуктов на его основе, в первую очередь, полуфабрикатов. Но могут образовываться в том числе и при глубокой прожарке мяса, рыбы и даже овощей», - предупредила онколог.
Какие еще продукты содержат канцерогены:
- Большинство колбасных изделий и закусок из обработанного мяса;
- Многие виды промышленных сладостей, выпечки;
- Продукты, загрязненные тяжелыми металлами, другими опасными веществами (они бывают произведены или добыты в эгологически неблагоприятных условиях).
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марина Шорина
ЗОЖ
онколог-химиотерапевт
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