Врач Губкина: раздражительность и головные боли бывают неявными признаками стресса
Врач-эндокринолог Елена Губкина: человек может не понимать, что пребывает в хроническом стрессе.
Врач Губкина предупредила в интервью, что стрессовое расстройство может иметь неявную форму.
«Хронический стресс – это длительное эмоциональное напряжение, из-за которого происходит расстройство психики и работы внутренних органов, однако у данного состояния не всегда есть явные симптомы», - сообщила медик aif.ru.
Губкина добавила, что хронический стресс не всегда своевременно диагностируется, так как его проявления могут пересекаться с симптоматикой других проблем со здоровьем. Например, заметила врач, неявными признаками стресса бывают раздражительность и головные боли.
Специалистка перечислила другие неявные признаки хронического стресса.
- Ухудшение работоспособности;
- Чрезмерная утомляемость:
- Перепады настроения;
- Вспыльчивость, агрессия;
- Депрессия;
- Частые ОРВИ и другие инфекции из-за ослабления иммунитета;
- Лишний вес;
- Повышенная чувствительность к яркому свету, шуму;
- Нарушения сна, сонливость;
- Социальная замкнутость.
«При наличии перечисленных выше симптомов стоит обратиться к эндокринологу».
Чем опасен хронический стресс? Если человек испытывает постоянный стресс, уровень кортизола а в его организме становится хронически высоким, что способствует ответным реакциям, ведущим к воспалению и снижению иммунитета. Это, в свою очередь, становится предпосылками к возникновению заболеваний, включая сердечнососудистые, аутоиммунные, онкологические.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заставляет человека постоянно испытывать голод и перекусывать.
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Елена Губкина
Здоровье
врач-эндокринолог
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