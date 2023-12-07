Врач Губкина: раздражительность и головные боли бывают неявными признаками стресса

«Хронический стресс – это длительное эмоциональное напряжение, из-за которого происходит расстройство психики и работы внутренних органов, однако у данного состояния не всегда есть явные симптомы», - сообщила медик aif.ru

Ухудшение работоспособности;

Чрезмерная утомляемость:

Перепады настроения;

Вспыльчивость, агрессия;

Депрессия;

Частые ОРВИ и другие инфекции из-за ослабления иммунитета;

Лишний вес;

Повышенная чувствительность к яркому свету, шуму;

Нарушения сна, сонливость;

Социальная замкнутость.

«При наличии перечисленных выше симптомов стоит обратиться к эндокринологу».

Чем опасен хронический стресс?

Врач Губкина предупредила в интервью, что стрессовое расстройство может иметь неявную форму.Губкина добавила, что хронический стресс не всегда своевременно диагностируется, так как его проявления могут пересекаться с симптоматикой других проблем со здоровьем. Например, заметила врач, неявными признаками стресса бывают раздражительность и головные боли.Специалистка перечислила другие неявные признаки хронического стресса.Если человек испытывает постоянный стресс, уровень кортизола а в его организме становится хронически высоким, что способствует ответным реакциям, ведущим к воспалению и снижению иммунитета. Это, в свою очередь, становится предпосылками к возникновению заболеваний, включая сердечнососудистые, аутоиммунные, онкологические.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заставляет человека постоянно испытывать голод и перекусывать.

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