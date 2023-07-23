Врач Губкина: охриплость и проблемы с глотанием могут возникать из-за рака щитовидной железы
Врач-эндокринолог Елена Губкина заявила, что среди россиян растут случаи такого заболевания как рак щитовидной железы.
Эндокринолог Губкина отметила, что к злокачественным опухолям в большей степени предрасположены женщины –
«ииногда это связывают с наличием гормона эстрогена».
Медик проинформировала, что часто развитие рака щитовидной железы или доброкачественных образований долгое время происходит практически бессимптомно. Возникновение симптомов как правило бывает связано с ростом опухолей. При этом многие проявления злокачественного заболевания оказываются неспецифическими. Например, может появиться ощущение сдавленности, стеснения в шее из-за одежды. Также врач Губкина констатировала, что из-за рака щитовидной железы могут возникать охриплость и проблемы с глотанием.
«Изменение голоса, когда отмечается, например, нарастающая охриплость. Или возникают проблемы с глотанием, когда бывает сложно глотнуть», - рассказала эндокринолог aif.ru.
Другие симптомы, которые могут указывать на рак щитовидной железы.
- Уплотнение (узел), прощупываемый на шее.
- Увеличенные лимфоузлы в зоне шеи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Иван Карасев назвал постоянную слабость среди первоначальных признаков онкологического заболевания.
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Елена Губкина
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врач-эндокринолог
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