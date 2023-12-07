«Я вас не удивлю, если скажу, что нужно в эти периоды есть больше овощей, фруктов и зелени, а также увеличить объемы поступающей жидкости. Если вы не вегетарианец, важно включить в рацион рыбу, особенно жирные виды. Красную икру — идеально, это настоящее Эльдорадо полезностей. Не забывайте и о молочных продуктах. Особенно хороши в это время кисломолочные изделия — кефир, айран и так далее. Они дадут вам необходимое количество белка и придадут сил», — уточнила она.

"Отдых, употребление жидкости и лекарства могут помочь вам выздороветь после простуды. Другие средства, такие как витамин С, цинк и пробиотические напитки, также могут помочь облегчить симптомы раньше", - говорит Андреева.

1. Витамин С

"Лучше получить витамин С через пищу".

2. Цинк

"В среднем продолжительность простуды сократилась на 33%, что может означать, по крайней мере, на пару дней раньше".





3. Пробиотики

"Пробиотические бактерии различаются от продукта к продукту, поэтому проверьте этикетку, чтобы узнать, какой из них вы покупаете", - советует Андреева.

Она напомнила, что главная цель для переболевшего — не только восстановить свой организм до исходных значений, но и избежать осложнений и воспалений, а также рецидивов, которые появляются как раз из-за неверного подхода к постковидному и постпростудному рациону.Питание должно быть сбалансировано. В нем важно сочетать компоненты, которые полностью воссоздадут и приумножат здоровую среду в организме,которые помогут оргазму восстановиться.Лекарства от простуды пока не существует, но вы можете сократить продолжительность болезни, попробовав некоторые многообещающие добавки и практикуя хороший уход за собой.Прием добавок витамина С вряд ли предотвратит простуду. Однако исследования показывают, что это может сократить продолжительность простудных заболеваний и сделать их менее тяжелыми. Для получения этой пользы вам необходимо регулярно принимать около 200 миллиграммов (мг) надежного источника витамина С. Это вряд ли поможет, если у вас уже есть симптомы простуды.Дозы верхнего предела (2000 мг) могут вызывать некоторые побочные эффекты, поэтому прием более высоких доз в течение любой продолжительности сопряжен с этим риском.Почти три десятилетия исследований простуды и цинка дали неоднозначные результаты, но обзор исследований 2017 года показал, цинк может помочь вам справиться с простудой быстрее, чем без него.Важно отметить, что дозы в этих исследованиях — от 80 до 92 мг в день — намного превышают дневной максимум, рекомендованный Национальным институтом здравоохранения (NIH). В обзоре 2017 года отмечается, что дозы до 150 мг цинка в день обычно принимаются в течение нескольких месяцев людьми с определенными заболеваниями с небольшим количеством побочных эффектов.Здоровье кишечника может повлиять на вашу иммунную систему. Исследование показало, что у взрослых, склонных к простудам, ежедневный прием пробиотических добавок сократил количество простудных заболеваний и повторных простудных заболеваний у участников в течение трехлетнего периода.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают рак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.