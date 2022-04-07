Врач Журавлева назвала обязательный элемент домашней аптечки после 35 лет

«До 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания. Начиная с 35 лет и старше, тонометр нужно иметь обязательно», - уточнила Журавлева.

В своем комментарии клинический фармаколог Марина Журавлева назвала обязательным элементом домашней аптечки для людей после 35 лет прибор для измерения артериального давления – тонометр.Врач напомнила, что нестабильное артериальное давление, его высокие показатели могут быть признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также других скрытых патологий. Проблема в том, что развитие гипертонии часто происходит незамеченным, так как высокое артериальное давление может не иметь явных симптомов. В некоторых случаях его признаками становятся сразу очень тяжелые нарушения, например, такие как гипертонический криз или сердечный приступ. Вот почему артериальное давление следует контролировать и периодически измерять, независимо от своего самочувствия всем взрослым людям, особенно в возрасте, приближающемся к 40 годам, когда риск артериальной гипертензии становится особенно существенным. Наличие тонометра в домашней аптечке помогает осуществлять такой контроль.Журавлева добавила, что в молодом возрасте (25 лет) кровяное давление тоже может оказаться повышенным. Если это происходит в отсутствие понятных причин (человек не переживает сильный стресс или у него нет известного ему заболевания), нужно обязательно обратиться к врачу и проконсультироваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают нормализовать самочувствие при гипотонии, низком кровяном давлении.