Врач объяснила, как использовать эмоленты правильно

«Для получения стойкого эффекта рекомендуется использовать 250 г эмолента в неделю на ребенка, и 250-500 г на взрослого человека. То есть стандартная баночка эмолента должна заканчиваться за 2, максимум 3 недели», — подчеркнула специалист.

Врач объяснила, регулярное ежедневное использование эмолентов является важным этапом в в лечении атопического дерматита. Эти средства способствуют восстановлению кожного барьера и продляют ремиссию.При этом важно понимать, что единого крема, который подходит абсолютно всем не существует. Поэтому при подборе средства необходимо обращать внимание на чувство личного комфорта: эмолент не должен вызывать «щипания», быть липким или быстро впитываться. После его применения должно возникнуть устойчивое чувство увлажненности.