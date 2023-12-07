Врач Быков: при холодовой крапивнице возможно развитие анафилактического шока

«Холодовая крапивница — это не аллергия в обычном понимании… точная причина возникновения заболевания на сегодняшний день неизвестна».

«Кожная реакция в виде красных зудящих волдырей на коже может развиться через 5-10 минут после контакта с холодной водой или воздействия пониженной температуры окружающей среды», - пояснил медик.

«В некоторых случаях возможен анафилактический шок, приводящий к затруднению глотания и дыхания, потере сознания из-за падения артериального давления», - предостерег эксперт.

Врач Быков рассказал в беседе с «Известиями» о таком нарушении как холодовая крапивница, которую также называют аллергий на холод.При данном нарушении организм избыточно реагирует на воздействие холодом – это может произойти, например, при попадании на мороз или после употребления холодной пищи. На коже появляются высыпания как при обычной крапивнице.Быков обратил внимание на то, что у некоторых людей холодовая крапивница проявляется в гипертрофированной форме – с отеком слизистых и тяжелыми системными анафилактическими реакциями.По словам врача, холодовая крапивница может как внезапно возникать, так и внезапно прекращаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мороз негативно влияет на состояние людей с болезнями сердца и сосудов.

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