Кардиолог Хорошев: мороз негативно влияет на состояние людей с болезнями сердца и сосудов

«Наиболее негативное влияние мороз оказывает на людей с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией. Для людей с такой болезнью это особенно неблагополучное время», - поделился медик с ТАСС

«Перед выходом на улицу стоит постоять в переходе две-три минуты, адаптироваться и сделать несколько глубоких вдохов», - заявил кардиолог.

Кардиолог Хорошев предупредил в интервью, что мороз негативно влияет на состояние людей с болезнями сердца и сосудов, включая тех, кто перенес ТИА (транзиторная ишемическая атака) и инфаркт.Хорошев добавил, что некоторые виды деятельности зимой (например, уборка снега) могут спровоцировать ухудшение самочувствия из-за реакций сосудистой системы. Заниматься работой, требующей напряжения, нужно с большой осторожностью, внимательно следя за всеми изменениями в состоянии организма. Убирая снег, следует делать паузы через каждые 3-4 минуты. Если такая активность вызывает сильную усталость, слабость, необходимо обращаться к врачам, подчеркнул эксперт.Также людям с хроническими проблемами сердца и сосудов медик посоветовал не подниматься зимой пешком по эскалатору в метро, а также не выходить из него сразу на улицу, чтобы не подвергаться организм резкому перепаду температур.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что уборка снега повышает для человека риск сердечного приступа

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