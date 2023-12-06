Кардиолог Хорошев: мороз негативно влияет на состояние людей с болезнями сердца и сосудов

142 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/handsome-man-in-snow-storm_6231253.htm#query=cold%20weather&position=8&from_view=search&track=ais&uuid=0723b8c9-3413-47b3-b822-173a9c70a5f0https://ru.freepik.com/free-photo/handsome-man-in-snow-storm_6231253.htm#query=cold%20weather&position=8&from_view=search&track=ais&uuid=0723b8c9-3413-47b3-b822-173a9c70a5f0
мужчина в куртке под снегом

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал об опасности морозной погоды для людей со слабым сердцем и сосудами.

Кардиолог Хорошев предупредил в интервью, что мороз негативно влияет на состояние людей с болезнями сердца и сосудов, включая тех, кто перенес ТИА (транзиторная ишемическая атака) и инфаркт.

«Наиболее негативное влияние мороз оказывает на людей с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией. Для людей с такой болезнью это особенно неблагополучное время», - поделился медик с ТАСС.

Хорошев добавил, что некоторые виды деятельности зимой (например, уборка снега) могут спровоцировать ухудшение самочувствия из-за реакций сосудистой системы. Заниматься работой, требующей напряжения, нужно с большой осторожностью, внимательно следя за всеми изменениями в состоянии организма. Убирая снег, следует делать паузы через каждые 3-4 минуты. Если такая активность вызывает сильную усталость, слабость, необходимо обращаться к врачам, подчеркнул эксперт.

Также людям с хроническими проблемами сердца и сосудов медик посоветовал не подниматься зимой пешком по эскалатору в метро, а также не выходить из него сразу на улицу, чтобы не подвергаться организм резкому перепаду температур.

«Перед выходом на улицу стоит постоять в переходе две-три минуты, адаптироваться и сделать несколько глубоких вдохов», - заявил кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что уборка снега повышает для человека риск сердечного приступа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Хорошев
Владимир Хорошев
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, врач общей практики
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Хорошев предупредил гипертоников о сгущении крови в жару
Кардиолог Хорошев: курение в сильную жару крайне опасно для организма
Кардиолог Хорошев предупредил о тяжелых последствиях коронавируса
Теги : зима, проблемы с сердцем, Владимир Хорошев