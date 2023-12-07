Ученые нашли способ предотвращения распространенной болезни печени, врач Южнова рассказала как понять, что с печенью проблемы

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Ученые нашли способ предотвращения распространенной болезни печени, врач Южнова рассказала как понять, что с печенью проблемы


На ранних стадиях жировой болезни печени повышается уровень белка NOX4, защищающего орган, но затем его содержание падает, что приводит к тяжелым последствиям, опасным для жизни. Предотвратить их могут лекарства, нацеленные на белок NOX4. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Investigation (JCI).


В новом исследовании ученые выяснили, почему одни люди остаются относительно здоровыми, несмотря на высокий уровень жира в печени, а жизнь других оказывается под угрозой.

Биологи обнаружили, что удаление белка NOX4 у мышей с ожирением приводит к стеатогепатиту и повреждению печени. Напротив, искусственное повышение уровня этого белка защищало печень.

Оказалось, что уровень NOX4 повышается, когда печень впервые начинает накапливать жир и активирует сложную программу для своей защиты. Только когда содержание NOX4 снижается и эта адаптивная программа рушится, у пациентов развивается стеатогепатит.

Соединения, которые повышают активность NOX4, в природе содержатся в овощах семейства крестоцветных: брокколи или цветной капусте.

Не откладывайте заботу о своей печени


«Когда печень становится жесткой и покрывается рубцами, мы называем это циррозом. Это означает, что печень не может фильтровать должным образом, что приводит к накоплению побочных продуктов в организме», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Симптомы, связанные с печенью, включают:
  • Желтая кожа (желтуха)
  • Пожелтение белков глаз
  • Зудящая кожа
  • Боль в животе, тошнота или рвота
  • Усталость
  • Опухшие лодыжки, ноги или живот
  • Потеря веса
  • Темная моча
  • Стул бледный, кровавый или очень темный.
"Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, сообщите об этом своему лечащему врачу".

Ваш ключ к здоровой печени


По словам Южновой, здоровая печень начинается с физических упражнений, питья и правильного питания.

Упражнение


Ежедневная прогулка очистит вашу голову и улучшит работу печени. 

«У людей, которые регулярно занимаются спортом, в печени меньше жира».

Оставайтесь гидратированными


"Ваша печень функционирует лучше всего, когда вы пьете много воды".

Придерживайтесь сбалансированной диеты


"Лучшее меню для вашей печени включает зерновые, фрукты, овощи, мясо, бобы, молоко и масло". 


Сосредоточьтесь на продуктах с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты; ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, особенно обработанных продуктов и продуктов быстрого приготовления.

Избегайте болезней пищевого происхождения


Помните о болезнях пищевого происхождения, которые могут привести к повреждению печени, и избегайте таких продуктов, как сырые или недоваренные морепродукты. Употребление в пищу плохо промытых сырых овощей, которые были загрязнены, также может привести к проблемам с печенью.

Ежегодно сдавайте медицинский осмотр и анализ крови


Регулярные осмотры у вашего основного лечащего врача имеют ключевое значение для общего состояния здоровья. 

"Анализ крови, включая тестирование функции печени, может помочь вашему врачу раньше выявить проблемы с печенью". 


Если вам 18 лет и старше, вам также следует сдать анализ крови на гепатит С.

Избегайте веществ, которые повреждают вашу печень


Вы можете перегрузить свою печень, приняв слишком много токсинов. Большое количество ацетаминофена. Будьте осторожны с лекарствами, как прописанными, так и безрецептурными. 

«Хорошая идея — обсудить с вашим лечащим врачом лекарства и добавки, а также правильные дозы», — говорит она.


Употребление слишком большого количества алкоголя может нанести вред вашей печени. Вредное количество варьируется в зависимости от возраста, пола, веса и многих других факторов.


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