Ученые нашли способ предотвращения распространенной болезни печени, врач Южнова рассказала как понять, что с печенью проблемы

Не откладывайте заботу о своей печени

«Когда печень становится жесткой и покрывается рубцами, мы называем это циррозом. Это означает, что печень не может фильтровать должным образом, что приводит к накоплению побочных продуктов в организме», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Желтая кожа (желтуха)

Пожелтение белков глаз

Зудящая кожа

Боль в животе, тошнота или рвота

Усталость

Опухшие лодыжки, ноги или живот

Потеря веса

Темная моча

Стул бледный, кровавый или очень темный.

"Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, сообщите об этом своему лечащему врачу".

Ваш ключ к здоровой печени

Упражнение

«У людей, которые регулярно занимаются спортом, в печени меньше жира».

Оставайтесь гидратированными

"Ваша печень функционирует лучше всего, когда вы пьете много воды".

Придерживайтесь сбалансированной диеты

"Лучшее меню для вашей печени включает зерновые, фрукты, овощи, мясо, бобы, молоко и масло".

Избегайте болезней пищевого происхождения

Ежегодно сдавайте медицинский осмотр и анализ крови

"Анализ крови, включая тестирование функции печени, может помочь вашему врачу раньше выявить проблемы с печенью".

Избегайте веществ, которые повреждают вашу печень

«Хорошая идея — обсудить с вашим лечащим врачом лекарства и добавки, а также правильные дозы», — говорит она.

В новом исследовании ученые выяснили, почему одни люди остаются относительно здоровыми, несмотря на высокий уровень жира в печени, а жизнь других оказывается под угрозой.Биологи обнаружили, что удаление белка NOX4 у мышей с ожирением приводит к стеатогепатиту и повреждению печени. Напротив, искусственное повышение уровня этого белка защищало печень.Оказалось, что уровень NOX4 повышается, когда печень впервые начинает накапливать жир и активирует сложную программу для своей защиты. Только когда содержание NOX4 снижается и эта адаптивная программа рушится, у пациентов развивается стеатогепатит.Соединения, которые повышают активность NOX4, в природе содержатся в овощах семейства крестоцветных:По словам Южновой, здоровая печень начинается с физических упражнений, питья и правильного питания.Ежедневная прогулка очистит вашу голову и улучшит работу печени.Сосредоточьтесь на продуктах с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты; ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, особенно обработанных продуктов и продуктов быстрого приготовления.Помните о болезнях пищевого происхождения, которые могут привести к повреждению печени, и избегайте таких продуктов, как сырые или недоваренные морепродукты. Употребление в пищу плохо промытых сырых овощей, которые были загрязнены, также может привести к проблемам с печенью.Регулярные осмотры у вашего основного лечащего врача имеют ключевое значение для общего состояния здоровья.Если вам 18 лет и старше, вам также следует сдать анализ крови на гепатит С.Вы можете перегрузить свою печень, приняв слишком много токсинов. Большое количество ацетаминофена. Будьте осторожны с лекарствами, как прописанными, так и безрецептурными.Употребление слишком большого количества алкоголя может нанести вред вашей печени. Вредное количество варьируется в зависимости от возраста, пола, веса и многих других факторов.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают рак.

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