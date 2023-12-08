Врач Волкова: трансжиры и сахар провоцируют воспаление в кишечнике

«Нужно полностью отказаться от трансжиров, в том числе фастфуда, жареной еды. Эти продукты провоцируют сильнейшие воспалительные процессы», - поделилась врач Екатерина Волкова в Telegram.

«Клетчатка – это «корм» для флоры кишечника. Чтобы ее «прокормить», нужно не менее 500 граммов овощей в сутки (не обязательно сырых)», - уточнила специалистка.

Нередко после 40 лет люди замечают неблагоприятные изменения в работе своего пищеварения: учащаются проявления вздутия, метеоризма, запоров. Врач Волкова отметила, что одним из ключевых факторов, провоцирующих проблемы с ЖКТ, является несбалансированное питание.Что вредит работе пищеварительного тркта особенно сильно? В первую очередь врач Волкова назвала трансжиры – эта разновидность жиров по ее словам провоцирует воспаление в кишечнике.Кроме того, воспаление в кишечнике провоцирует сахар, употребляемый регулярно и в большом количестве. Следует помнить, что сегодня большое количество продуктов содержат так называемый скрытый сахар, и нужно всегда читать их состав на этикетке. Этот добавленный сахар могут содержать продукты, не относящиеся к категории десертных угощений (например, соусы, консервированные овощи, замороженные блюда, полуфабрикаты).Чтобы кишечник хорошо работал важно употреблять достаточно клетчатки, подчеркнула медик.Также улучшить состояние кишечной микрофлоры помогает употребление ферментированных продуктов. Волкова порекомендовала включать в рацион больше квашеных овощей.Распространенным симптомом является непреднамеренная потеря веса. Другие возможные проявления – диарея, боль в животе, сильная усталость, кровь и слизь в фекалиях. При тяжелом воспалении кишечника (например, в случае болезни Крона) могут возникать воспалительные явления кожи, глаз и суставов, а также воспаление печени или желчных протоков, камни в почках, дефицит железа и анемия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли есть творог и йогурт на завтрак – пояснениями на этот счет поделилась врач-кардиолог Александра Заховаева.

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