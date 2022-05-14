Доктор объяснила, почему овощи обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе

«Реально съедаете ли вы 500 грамм овощей в день? Многие вопросы решаются именно их присутствием в рационе. В частности, овощи помогают похудеть. Клетчатка — тот самый волшебный ингредиент, который дает насыщение и минимум калорий», — объясняет эксперт.

О пользе овощей и их обязательном присутствии в нашем меню твердят все диетологи, гастроэнтерологи и другие эксперты. Но прислушиваемся ли мы к этим советам?Кроме того, овощи необходимы для поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Если вы регулярно принимаете полезные бактерии, но при этом не едите достаточно овощей, это бессмысленно. Разрастаться в кишечнике будет, наоборот, патогенная микробиота. Особенно грибки.Не нужно забывать и о том, что овощи — это источники природных натуральных витаминов. Конечно, можно заменить их синтетическими биодобавками, но их усвояемость на порядок ниже. Да и пользы меньше, чем от витаминов, созданных самой природой. Чем разнообразнее ваш рацион — тем насыщеннее он с точки зрения витаминов и минералов.И напоследок — овощи приводят в норму наш желудочно-кишечный тракт. Если у вас хронические запоры, обязательно добавляйте в меню овощи и клетчатку.