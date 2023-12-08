Терапевт Корягина: живая праздничная ель может вызвать боль в груди

«Плесень, которая растет на дереве в естественных условиях, начинает при попадании в теплый дом размножаться, вызывая насморк, зуд в носу, слезотечение, затруднение дыхания, кашель, боль в груди», - поделилась медик с URA.RU

Терапевт Корягина предупредила, что живая праздничная ель может вызвать аллергическую реакцию. У человека с такой реакцией развивается «синдром рождественской ели» – комплекс аллергических реакций организма на сок, пыльцу и плесень новогодних хвойных деревьев.В частности, живая праздничная ель может вызвать боль в груди – одно из проявлений аллергии на нее.Корягина высказалась о том, что дома лучше наряжать искусственную елку.Центральное отопление способствует тому, что споры плесени быстро множатся и получают возможность свободно распространяться по воздуху. Мельчайшие частицы могут проникать в легкие и оказывать пагубное воздействие на дыхательные пути и бронхи.Хвойные деревья обрабатывают ими в борьбе с вредителями или для придания более привлекательного вида. Эти вещества тоже могут вызывать аллергическую реакцию.Для курильщиков, аллергиков, людей с бронхиальной астмой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит человеку употребление алкоголя в бане.

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