Терапевт Корягина: живая праздничная ель может вызвать боль в груди
По словам главного внештатного терапевта минздрава Пермского края Натальи Корягиной, некоторые люди после установки дома живой елки могут почувствовать себя плохо.
Терапевт Корягина предупредила, что живая праздничная ель может вызвать аллергическую реакцию. У человека с такой реакцией развивается «синдром рождественской ели» – комплекс аллергических реакций организма на сок, пыльцу и плесень новогодних хвойных деревьев.
В частности, живая праздничная ель может вызвать боль в груди – одно из проявлений аллергии на нее.
«Плесень, которая растет на дереве в естественных условиях, начинает при попадании в теплый дом размножаться, вызывая насморк, зуд в носу, слезотечение, затруднение дыхания, кашель, боль в груди», - поделилась медик с URA.RU.
Корягина высказалась о том, что дома лучше наряжать искусственную елку.
Чем опасна плесень елок? Центральное отопление способствует тому, что споры плесени быстро множатся и получают возможность свободно распространяться по воздуху. Мельчайшие частицы могут проникать в легкие и оказывать пагубное воздействие на дыхательные пути и бронхи.
Новогодние елки могут быть обработаны химикатами. Хвойные деревья обрабатывают ими в борьбе с вредителями или для придания более привлекательного вида. Эти вещества тоже могут вызывать аллергическую реакцию.
Для кого особенно опасен синдром новогодней елки? Для курильщиков, аллергиков, людей с бронхиальной астмой.
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Наталья Корягина
Здоровье
главный внештатный терапевт минздрава Пермского края
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