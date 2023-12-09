Врачи советуют не игнорировать боль в пояснице, которая возможна при воспалении поджелудочной

«При воспалении поджелудочной страдает выработка всех ферментов. Первым делом это сказывается на переваривании жиров», - заявил Вялов.

«Воспаление в поджелудочной грозит тяжелыми последствиями – например, развитием диабета и панкреатит, которые могут впоследствии привести к раку поджелудочной», - заявил медик.

«Не стоит игнорировать боль в районе спины и поясницы – часто именно так дает о себе знать нездоровая поджелудочная. Также на появление серьезной проблемы указывает желтушность или наоборот излишняя бледность кожи и склер».

Врач Вялов объяснил, что поджелудочная железа производит ферменты (липаза, протеаза) и гормон инсулин, необходимые для расщепления и усвоения белков, жиров и сахара. В тех случаях, когда возникает воспаление железы, выработка ферментов нарушается, и организм перестает нормально переваривать пищу.Не будучи усвоенным, жир начинает выводиться из организма в повышенном количестве вместе со стулом, возникает стеаторея. При этом нарушении стул становится маслянистым, жирным, липким, плохо смывается водой, приобретает сильновыраженный плохой запах.Также после употребления содержащей жир пищи могут возникать изжога, вздутие живота, необъяснимая тошнота, потеря аппетита.Вялов добавил, что при серьезном воспалении поджелудочной плохо усваивается и белковая пища. Но что очень долго при больной железе усваиваться нормально – это сахар, быстрые углеводы. Крахмалистая, мучная, слада пища переносится организмом без негативных симптомов, человек после нее не ощущает плохого самочувствия. Только при очень значительном повреждении железы возникают проблемы с выработкой инсулина, помогающего расщеплять сахар.Онколог Иван Карасев предупредил, что сильное воспаление поджелудочной ассоциируется с опасными заболеваниями.Врачи советуют не игнорировать боль в пояснице, которая возможна при воспалении поджелудочнойРанее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется опасный для человека острый панкреатит

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