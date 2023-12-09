Врач Тарасов рассказал, чем опасен блуждающий тромб, кардиолог Колобаев объяснил, кто входит в группу риска

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Врач Тарасов рассказал, чем опасен блуждающий тромб, кардиолог Колобаев объяснил, кто входит в группу риска


Известному исполнителю Леониду Агутину удалили блуждающий тромб. По словам певца, он почувствовал сильную боль и отправился в больницу, чтобы принять обезболивающий препарат. При проведении осмотра врачи обнаружили тромб, после чего направили Агутина на срочную операцию.


«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, чем опасен блуждающий тромб и как его найти.

По его словам, в большинстве случаев блуждающие тромбы образовываются в ногах, если у человека есть варикозное расширение вен.

"Тромбоз глубоких вен возникает, если у пациента воспаляется глубокая вена и в ней образуется сгусток крови. Это заболевание возникает из-за проблем со свертываемостью крови, а также если человек ведет малоподвижный образ жизни, курит и ест много жареной пищи", — рассказал специалист.


Врач отметил, что еще одной причиной образования блуждающих тромбов является атеросклероз.

Специалист подчеркнул, что блуждающий тромб может образоваться в любом возрасте. Но факторы риска увеличиваются у пожилых людей. Кроме того, терапевт объяснил, какие симптомы указывают на образование блуждающего тромба:
  • отек ног;
  • покраснение в месте его образования;
  • болезненные ощущения, невозможность наступать на ногу;
  • повешение температуры на поверхности кожи;
  • уплотнение в венах.

Врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум рассказал, кто входит в группу риска образования тромбов.


"Многие факторы могут привести к чрезмерному свертыванию крови, что приводит к ограничению или блокировке кровотока. Сгустки крови могут попасть в артерии или вены головного мозга, сердца, почек, легких и конечностей, что может вызвать сердечный приступ, инсульт, повреждение органов или даже смерть".


Приобретенные факторы риска


  • Избыточный вес и ожирение
  • Пожилой возраст
  • Беременность
  • Длительный постельный режим из-за операции, госпитализации или болезни
  • Длительное сидение, например, во время поездок на машине или самолете
  • Использование противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии.
  • Рак
  • Курение
  • Диабет
  • Воспаление
  • Антифосфолипидный синдром (аутоиммунное заболевание)
  • Обезвоживание может привести к сужению кровеносных сосудов и сгущению крови, что повышает риск образования тромбов.


Генетические факторы риска


Генетический или наследственный источник чрезмерной свертываемости крови встречается реже и обычно обусловлен генетическими дефектами. 

"Эти дефекты часто возникают в белках, необходимых для свертывания крови, а также могут возникать из-за веществ, которые задерживают или растворяют тромбы".


У вас больше шансов иметь генетическую причину чрезмерной свертываемости крови, если у вас есть:
  • Члены семьи, у которых были опасные тромбы.
  • В личном анамнезе повторные тромбы до 40 лет.
  • Личная история необъяснимых выкидышей.


Другие факторы риска – заболевания и состояния


"Многие заболевания и состояния могут вызвать чрезмерное свертывание крови. Определенные заболевания и состояния с большей вероятностью вызывают образование тромбов в определенных участках тела".


Болезни, которые могут вызвать чрезмерное свертывание крови в сердце и мозге:
  • Васкулит — это заболевание, которое приводит к воспалению кровеносных сосудов организма. Тромбоциты могут прилипать к участкам, где кровеносные сосуды повреждены, и образовывать тромбы.
  • Диабет увеличивает риск образования бляшек в артериях, что может привести к образованию опасных тромбов.
  • Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце повреждено или ослаблено. Когда сердце не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма, кровоток замедляется, что может привести к образованию тромбов.
  • Мерцательная аритмия  — наиболее распространенный тип аритмии или нерегулярного сердцебиения. Мерцательная аритмия может привести к скоплению крови в верхних камерах сердца и образованию тромбов.
  • Избыточный вес и ожирение  относятся к массе тела, превышающей здоровую. Эти состояния могут привести к воспалению и повреждению оболочки кровеносных сосудов.
  • Метаболический синдром — это название группы факторов риска, которые увеличивают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, включая повышенный риск образования тромбов.


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