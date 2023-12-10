Врач Игумнова: зависимость от суши формируется из-за соевого соуса, нутрициолог Котельницкий объяснил, почему не все так плохо

Рыба

"Рыба является хорошим источником белка, йода, а также множества витаминов и минералов. Кроме того, это один из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D".

Васаби

"Васаби богат бета-каротином, глюкозинолатами и изотиоцианатами. Исследования показывают, что эти соединения могут обладать антибактериальными, противовоспалительными и противораковыми свойствами", - говорит врач.

Водоросли

"Нори — это разновидность морских водорослей, из которых делают суши. Он содержит множество питательных веществ, в том числе кальций, магний, фосфор, железо, натрий, йод, тиамин и витамины А, С и Е".

Имбирь маринованный

"Имбирь — хороший источник калия, магния, меди и марганца. Кроме того, он может обладать определенными свойствами, которые помогают защитить от бактерий и вирусов".

Об этом сообщаетИгумнова сказала, что это нормально, когда у человека есть любовь к определенной пище.Когда дело доходит до суши и роллов, глутаминовая кислота, содержащаяся в соевом соусе, может влиять на их предпочтения.Как мы помним, он часто используется в японской кухни, помимо васаби. Сам глутамат стимулирует рецепторы, отвечающие за чувство сытости, поэтому мозг воспринимает его как жизненно важный белок и вырабатывает серотонин.Однако врач объяснила, что не следует переусердствовать с суши и роллами, поскольку они по-прежнему являются продуктами с высоким содержанием углеводов и калорий. Их следует употреблять в небольших количествах и выбирать высококачественные ингредиенты.Японские блюда могут содержать вредные бактерии, потому что их приготовление не всегда сопровождается надлежащим уровнем гигиены.Однако, помимо некоторого вреда, в суши есть много полезных компонентов.рассказал, в чем польза суши.Более того, рыба содержит жиры омега-3, которые необходимы вашему мозгу и телу для оптимального функционирования. Эти жиры помогают бороться с такими заболеваниями, как болезни сердца и инсульт.Рыба также связана с более низким риском некоторых аутоиммунных заболеваний, депрессии, потери памяти и зрения в пожилом возрасте.Пасту васаби часто подают вместе с суши. Поскольку его вкус очень сильный, его едят только в небольших количествах.Его изготавливают из тертого стебля Eutrema japonicum, который принадлежит к тому же семейству, что и капуста, хрен и горчица.Однако из-за нехватки растения васаби во многих ресторанах используют искусственную пасту, приготовленную из смеси хрена, горчичного порошка и зеленого красителя. Этот продукт вряд ли будет обладать такими же питательными свойствами.Более того, 44% его сухого веса составляет белок, что сопоставимо с растительными продуктами с высоким содержанием белка, такими как соевые бобы.Однако в одном ролле суши содержится очень мало морских водорослей, поэтому они вряд ли смогут существенно удовлетворить ваши ежедневные потребности в питательных веществах.Нори также может содержать соединения, которые борются с вирусами, воспалениями и даже раком. Однако уровни этих соединений, вероятно, слишком низки, чтобы оказывать какое-либо значимое воздействие на здоровье.Исследования также показывают, что имбирь может улучшить память и помочь уменьшить тошноту, мышечную боль, боль при артрите, менструальную боль и даже уровень холестерина ЛПНП.Ранее МедикФорум писал о вреде и пользе яиц.

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