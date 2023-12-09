Health: найдена связь повышенного холестерина с потреблением яиц, врач Лементина подтвердила пользу

"Яйца уже давно являются предметом споров, когда речь идет о здоровом питании. Но в последние годы эксперты пришли к единому мнению, что, хотя яйца содержат холестерин, именно насыщенные жиры, а не холестерин, действительно влияют на уровень холестерина в нашей крови, поэтому употребление яиц в рамках здорового питания вполне допустимо", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"60% высококачественного белка яиц содержится в яичном белке, а желток содержит остальное, а также жизненно важные и полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты – все это вносит ценный вклад в ваши ежедневные потребности в питании", - говорит Лементина.

82% вашей ежедневной потребности в витамине D

50% вашей ежедневной потребности в фолиевой кислоте

25% вашей ежедневной потребности в рибофлавине (витамине B2)

40% вашей ежедневной потребности в селене

"Порция двух яиц обеспечивает 82% рекомендуемой суточной нормы витамина D, что делает их важнейшим источником этого важного витамина".

"Яйца богаты высококачественным белком, что делает их идеальными для многих различных диетических моделей, которые могут помочь людям контролировать свой вес".

Ранее диетологи рекомендовали ограничивать их употребление из-за высокого содержания холестерина. Однако современные исследования показывают, чтоинформирует порталОдно большое яйцо содержит около 186 мг холестерина, что превышает половину дневной нормы. Однако, на сегодняшний день, диетологи не призывают полностью отказываться от яиц, а скорее рекомендуют сосредоточиться на минимизации насыщенных и трансжиров.Важно понимать, что холестерин из еды не всегда оказывает негативное влияние на уровень холестерина в крови и не обязательно способствует риску сердечно-сосудистых заболеваний.Когда дело доходит до удовлетворения ваших ежедневных потребностей в питании, яйцам трудно превзойти. Яйца являются ценным источником качественного белка, а также содержат 13 основных витаминов и минералов, а также необходимые жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.Начнем с того, что яйца богаты множеством необходимых витаминов и минералов.Яйца также содержат полезное количество витаминов А, Е, В5, В12, а также железа, йода и фосфора – всех жизненно важных питательных веществ, необходимых для поддержания здорового и сбалансированного питания.Яичные желтки являются одним из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D. А поскольку почти четверть всех взрослых австралийцев страдают от легкой или умеренной недостаточности витамина D, аргументы в пользу яиц еще более убедительны.Витамин D, который иногда называют «солнечным витамином», играет важную роль в усвоении кальция и фосфора, что делает его необходимым для поддержания здоровья костей и зубов. Витамин D также способствует здоровому функционированию мышц и поддержанию иммунной системы.Яйца, относительно низкокалорийные и богатые источником качественного белка, являются одним из лучших вариантов питания, помогающих контролировать вес. Высокий уровень сытости яиц приводит к большему ощущению удовлетворения, меньшему голоду и меньшему желанию поесть позже в тот же день, а это означает, что вы будете менее склонны к полднику.Ранее МедикФорум писал о симптомах, которые говорят о гормональном сбое.

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