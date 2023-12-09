Health: найдена связь повышенного холестерина с потреблением яиц, врач Лементина подтвердила пользу
Здоровое питание и правильный выбор продуктов являются ключевыми факторами для поддержания здоровья. Одним из продуктов, которые зачастую вызывают споры, являются яйца.
Ранее диетологи рекомендовали ограничивать их употребление из-за высокого содержания холестерина. Однако современные исследования показывают, что яйца могут быть полезны для здоровья, особенно для людей с повышенным уровнем холестерина, информирует портал Health.
Одно большое яйцо содержит около 186 мг холестерина, что превышает половину дневной нормы. Однако, на сегодняшний день, диетологи не призывают полностью отказываться от яиц, а скорее рекомендуют сосредоточиться на минимизации насыщенных и трансжиров.
Важно понимать, что холестерин из еды не всегда оказывает негативное влияние на уровень холестерина в крови и не обязательно способствует риску сердечно-сосудистых заболеваний.
"Яйца уже давно являются предметом споров, когда речь идет о здоровом питании. Но в последние годы эксперты пришли к единому мнению, что, хотя яйца содержат холестерин, именно насыщенные жиры, а не холестерин, действительно влияют на уровень холестерина в нашей крови, поэтому употребление яиц в рамках здорового питания вполне допустимо", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Когда дело доходит до удовлетворения ваших ежедневных потребностей в питании, яйцам трудно превзойти. Яйца являются ценным источником качественного белка, а также содержат 13 основных витаминов и минералов, а также необходимые жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.
"60% высококачественного белка яиц содержится в яичном белке, а желток содержит остальное, а также жизненно важные и полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты – все это вносит ценный вклад в ваши ежедневные потребности в питании", - говорит Лементина.
Начнем с того, что яйца богаты множеством необходимых витаминов и минералов.
Средняя порция из 2 яиц содержит:
- 82% вашей ежедневной потребности в витамине D
- 50% вашей ежедневной потребности в фолиевой кислоте
- 25% вашей ежедневной потребности в рибофлавине (витамине B2)
- 40% вашей ежедневной потребности в селене
Яичные желтки являются одним из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D. А поскольку почти четверть всех взрослых австралийцев страдают от легкой или умеренной недостаточности витамина D, аргументы в пользу яиц еще более убедительны.
"Порция двух яиц обеспечивает 82% рекомендуемой суточной нормы витамина D, что делает их важнейшим источником этого важного витамина".
Витамин D, который иногда называют «солнечным витамином», играет важную роль в усвоении кальция и фосфора, что делает его необходимым для поддержания здоровья костей и зубов. Витамин D также способствует здоровому функционированию мышц и поддержанию иммунной системы.
Яйца, относительно низкокалорийные и богатые источником качественного белка, являются одним из лучших вариантов питания, помогающих контролировать вес. Высокий уровень сытости яиц приводит к большему ощущению удовлетворения, меньшему голоду и меньшему желанию поесть позже в тот же день, а это означает, что вы будете менее склонны к полднику.
"Яйца богаты высококачественным белком, что делает их идеальными для многих различных диетических моделей, которые могут помочь людям контролировать свой вес".
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