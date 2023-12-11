Профессор Каневская назвала 5 групп продуктов, которые нельзя сочетать с алкгоголем, врач Захарова предложила полезные альтернативы

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Профессор Каневская назвала 5 групп продуктов, которые нельзя сочетать с алкгоголем, врач Захарова предложила полезные альтернативы


Алкоголь представляет собой психоактивное вещество, угнетаещее нервную систему и негативно влияющее на эмоциональное состояние и поведение человека. Безопасной дозы спиртного не существует, он вреден для организма в любых количествах.


О том, какое продукты нельзя сочетать с алкоголем, рассказала  для интернет-издания "Чемпионат" Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group (ГК «Медскан»).

«Хотя алкоголь имеет свои побочные эффекты, сочетание его с неправильной пищей может нанести ещё больший вред», - горит профессор.

Пиво и хлеб


Пиво и хлеб — не лучшее сочетание, поскольку эти продукты могут привести к обезвоживанию организма. Дело в том, что в них содержится большое количество дрожжей. Это приводит к тому, что печень не справляется с переработкой потребляемого алкоголя. 

Пицца


Пицца и алкоголь тоже несовместимы. Тесто в сочетании с алкоголем плохо переваривается и может вызвать боль и дискомфорт в желудке.

Фасоль или чечевица


Алкоголь затрудняет переваривание продуктов, которые являются хорошими источниками железа, таких как фасоль или чечевица. 

Жирная пища


При употреблении алкоголя идёт агрессивное и патологическое воздействие на поджелудочную железу. Панкреатический сок, который выделается для переваривания пищи, становится более вязким и дополнительно происходит спазм сфинктера Одди, ответственного за пропускную способность панкреатического сока и желчи в кишку.

Врач общей практики Татьяна Захарова согласилась с коллегой, сделав акцент на чрезмерно соленой пищи из-за эффекта обезвоживания, а также дала несколько полезных вариантов закусок.

Чрезмерно соленая пища


"В следующий раз, когда вы пойдете с друзьями выпить, откажитесь от картофеля фри и сырных начос. Обе закуски содержат большое количество натрия, что может быть вредно для пищеварительной системы, когда вы употребляете алкоголь. Соленая еда вызывает у вас чувство жажды, и со временем вы пьете еще больше. Кроме того, алкоголь обладает мочегонным эффектом, который заставляет организм чаще мочиться", - говорит Захарова специально для МедикФорум.

Шоколад


Также следует избегать употребления шоколада, кофеина или какао во время употребления алкоголя или после него. Они также усугубляют желудочно-кишечные проблемы, которые провоцируются другой кислой пищей.

Существует разнообразная здоровая еда, которую можно есть вместе с алкоголем.

Рис: Считается, что простой рис — один из лучших продуктов, который легко переваривается в сочетании с легким овощным блюдом. 
Банан: Он богат калием. Хотя человек никогда не будет есть банан вместе с алкоголем, он полезен для здоровья, поскольку при употреблении алкоголя следует следить за уровнем калия.
Салат: Салат одновременно освежающий и полезный. 
Попкорн: Попкорн не содержит жиров и не содержит клетчатки. 

"Это лучшая низкокалорийная еда, сочетающаяся с алкоголем, к тому же она очень вкусная".


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