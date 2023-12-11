Врач Сюракшина рассказала о пользе желатина для здоровья, эндокринолог Гуреева акцентировала внимание на облегчении боли в суставах
Желатин — это уникальный продукт, который широко используется в качестве желирующего ингредиента в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Он состоит из коллагена, который получают из различных продуктов животного происхождения, и обладает рядом полезных для нашего организма свойств.
Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог рассказала об этом удивительном продукте. Информацию передает Роскачество.
Сообщается, что благодаря высокому содержанию белков и аминокислот желатин способствует процессу заживления ран и ускоряет регенерацию тканей. Он положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет их структуру и предотвращает процессы старения.
Кроме того, желатин благотворно влияет на здоровье костей и суставов, улучшая минерализацию костной ткани. Также уменьшает воспалительные процессы в организме и улучшает пищеварение.
В то же время следует помнить, что чрезмерное употребление продуктов, содержащих желатин, может вызвать некоторые проблемы с пищеварением. Поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в его употреблении.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум рассказала о пищевой ценности желатина
Гуреева назвала распространенные аминокислоты в желатине:
- Глицин: 27%
- Пролин: 16%
- Валин: 14%
- Гидроксипролин: 14%
- Глутаминовая кислота: 11%
Точный аминокислотный состав варьируется в зависимости от типа используемой животной ткани и метода приготовления.
"Интересно, что желатин является богатейшим пищевым источником аминокислоты глицина, которая особенно важна для вашего здоровья".
Исследования показали, что, хотя ваше тело и может это обеспечить, обычно вы не производите достаточного количества пищи, чтобы покрыть свои потребности. Это означает, что в вашем рационе важно есть достаточно.
"Содержание питательных веществ в оставшихся 1–2% варьируется, но состоит из воды и небольшого количества витаминов и минералов, таких как натрий, кальций, фосфор и фолиевая кислота".
Однако желатин не является богатым источником витаминов и минералов. Скорее, его польза для здоровья является результатом его уникального аминокислотного профиля. Многие исследования изучали эффективность желатина при лечении проблем с суставами и костями, таких как остеоартрит.
Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита. Это происходит, когда амортизирующий хрящ между суставами разрушается, что приводит к боли и скованности.
"В одном исследовании 80 человек с остеоартритом получали либо желатиновую добавку, либо плацебо в течение 70 дней. Те, кто принимал желатин, сообщили о значительном уменьшении боли и скованности суставов".
В другом исследовании 97 спортсменам давали либо желатиновую добавку, либо плацебо в течение 24 недель. У тех, кто принимал желатин, наблюдалось значительное уменьшение боли в суставах как в состоянии покоя, так и во время активности, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
"Обзор исследований показал, что желатин превосходит плацебо в лечении боли. Однако в обзоре был сделан вывод о том, что недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать людям использовать его для лечения остеоартрита".
Единственные побочные эффекты, возникающие при приеме желатиновых добавок, — это неприятный вкус и ощущение сытости. В то же время есть некоторые доказательства их положительного влияния на проблемы с суставами и костями.
"По этим причинам, возможно, стоит попробовать желатиновые добавки, если у вас возникли проблемы с суставами. Однако это стоит делать только после консультации с терапевтом", - объясняет Гуреева.
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