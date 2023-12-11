Врач Сюракшина рассказала о пользе желатина для здоровья, эндокринолог Гуреева акцентировала внимание на облегчении боли в суставах

Глицин: 27%

Пролин: 16%

Валин: 14%

Гидроксипролин: 14%

Глутаминовая кислота: 11%

"Интересно, что желатин является богатейшим пищевым источником аминокислоты глицина, которая особенно важна для вашего здоровья".

"Содержание питательных веществ в оставшихся 1–2% варьируется, но состоит из воды и небольшого количества витаминов и минералов, таких как натрий, кальций, фосфор и фолиевая кислота".

"В одном исследовании 80 человек с остеоартритом получали либо желатиновую добавку, либо плацебо в течение 70 дней. Те, кто принимал желатин, сообщили о значительном уменьшении боли и скованности суставов".

"Обзор исследований показал, что желатин превосходит плацебо в лечении боли. Однако в обзоре был сделан вывод о том, что недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать людям использовать его для лечения остеоартрита".

"По этим причинам, возможно, стоит попробовать желатиновые добавки, если у вас возникли проблемы с суставами. Однако это стоит делать только после консультации с терапевтом", - объясняет Гуреева.

Сообщается, что благодаря высокому содержанию белков и аминокислот желатин способствует процессу заживления ран и ускоряет регенерацию тканей. Он положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет их структуру и предотвращает процессы старения.Кроме того, желатин благотворно влияет на здоровье костей и суставов, улучшая минерализацию костной ткани. Также уменьшает воспалительные процессы в организме и улучшает пищеварение.В то же время следует помнить, что чрезмерное употребление продуктов, содержащих желатин, может вызвать некоторые проблемы с пищеварением. Поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в его употреблении.рассказала о пищевой ценности желатинаТочный аминокислотный состав варьируется в зависимости от типа используемой животной ткани и метода приготовления.Исследования показали, что, хотя ваше тело и может это обеспечить, обычно вы не производите достаточного количества пищи, чтобы покрыть свои потребности. Это означает, что в вашем рационе важно есть достаточно.Однако желатин не является богатым источником витаминов и минералов. Скорее, его польза для здоровья является результатом его уникального аминокислотного профиля. Многие исследования изучали эффективность желатина при лечении проблем с суставами и костями, таких как остеоартрит.Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита. Это происходит, когда амортизирующий хрящ между суставами разрушается, что приводит к боли и скованности.В другом исследовании 97 спортсменам давали либо желатиновую добавку, либо плацебо в течение 24 недель. У тех, кто принимал желатин, наблюдалось значительное уменьшение боли в суставах как в состоянии покоя, так и во время активности, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.Единственные побочные эффекты, возникающие при приеме желатиновых добавок, — это неприятный вкус и ощущение сытости. В то же время есть некоторые доказательства их положительного влияния на проблемы с суставами и костями.Ранее МедикФорум писал о вреде простых углеводов для здоровья сердца.

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