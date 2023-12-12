Невролог Акарачкова: глицин может как успокаивать, так и давать стимулирующий эффект

«Если мы хотим немножечко улучшить память, повысить работоспособность, то это порядка 300 миллиграммов в сутки, разделенные на два-три приема. Если есть, наоборот, эмоциональная лабильность, нарушение сна, то это уже 3 000 миллиграммов. Принимать в этом случае можно однократно за полчаса – час до сна», – поделилась врач с радио Sputnik.

Отключайте все электронные устройства за 30 минут до отхода ко сну. Свет от смартфонов и других гаджетов снижает производство гормона мелатонина, из-за чего человек хуже засыпает. Сами устройства являются дополнительными источниками стрессовой информации.

Напишите на бумаге о том, что вызывает сильное переживание. 15-20 минут в день читайте этот список и думайте о том, как можно решить проблемные вопросы.

Выучите дыхательные упражнения, которые помогают стабилизировать биение сердца.

Попробуйте слушать спокойную музыку.

Выпейте стакан чая с медом или стакан воды медленными глотками.

Подвигайтесь. Можно сделать упражнения, отправиться на легкую пробежку или прогулку на свежем воздухе или заняться уборкой. Двигательная активность снимает сконцентрированность на тревожных мыслях и улучшает кровоснабжение мозга, что помогает думать, а не поддаваться панике.

Многие россияне принимают глицин, чтобы поддерживать нервную систему, меньше волноваться, избегать стресса. Невролог Акарачкова сообщила в интервью, что глицин может как успокаивать, так и давать стимулирующий эффект.Специалистка уточнила, что в препарате содержится аминокислота, необходимая для осуществления функций нервной системы. Его малые дозы дают стимулирующий эффект, большие – успокаивающий.Эксперт подчеркнула, что бесконтрольный прием глицина крайне нежелателен, назначать препарат должен лечащий врач. Также Акарачкова предупредила, что при развитии тяжелого тревожного расстройства или хронической тревожности глицин вряд ли будет оказывать нужное действие – его эффект в целом нельзя считать сильным. Если человек использует его в течение длительного времени (например, несколько месяцев), прием препарата в какой-то момент окончательно перестает помогать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются многими людьми при лечении простуды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.