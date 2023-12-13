Врач Табеева указала на связь отеков с нарушениями в пяти системах организма

«Отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем», - сказала специалистка, беседуя с «Газетой.Ru»

«К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – дополнила врач.

«При циррозе печени вода задерживается в организме. Чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», - уточнила эксперт.

Врач Табеева напомнила, что отеки – это результат застоя жидкости, который может возникать по целому ряду причин. Медик указала на связь отеков с нарушениями в пяти системах организмаПо совам Табеевой, сердечные отеки возникают из-за патологий, при которых снижается сократительная способность миокарда. Люди с больным сердцем подвержены отекам ног.Почечные отеки (например, «мешки» под глазами) сопровождаются кожными проблемами: например, это бледность или повышенная сухость.Для них типичны отеки конечностей, увеличивающиеся к вечеру и исчезающие утром или же после отдыха.Часто отеки бывают связаны с патологиями печени.Имеющийся гипотиреоз может вызывать плотный отек лица, способный распространяться и на тело. Что также наблюдается при такой проблеме с щитовидкой, – это повышенная усталость, сонливость, резкая слабость, ухудшение качества сна и памяти.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных проявлениях опухолей мозга

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