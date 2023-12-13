Врач Табеева указала на связь отеков с нарушениями в пяти системах организма

224 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/female-applying-eye-concelear-with-hand_8371048.htm#page=2&query=bags%20under%20the%20eyes&position=12&from_view=search&track=ais&uuid=c5f8b892-cd49-4e1a-8330-7e9e2a00ca18
женщина смотрит в зеркало

Врач-эндокринолог Камиля Табеева появление отеков можт объясняться нарушениями в работе сердечнососудистой, пищеварительной или эндокринной систем.

Врач Табеева напомнила, что отеки – это результат застоя жидкости, который может возникать по целому ряду причин. Медик указала на связь отеков с нарушениями в пяти системах организма

«Отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем», - сказала специалистка, беседуя с «Газетой.Ru».

Болезни сердца. По совам Табеевой, сердечные отеки возникают из-за патологий, при которых снижается сократительная способность миокарда. Люди с больным сердцем подвержены отекам ног.

«К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – дополнила врач.

Болезни почек. Почечные отеки (например, «мешки» под глазами) сопровождаются кожными проблемами: например, это бледность или повышенная сухость.

Болезни лимфатической системы. Для них типичны отеки конечностей, увеличивающиеся к вечеру и исчезающие утром или же после отдыха.

Болезни органов ЖКТ. Часто отеки бывают связаны с патологиями печени.

«При циррозе печени вода задерживается в организме. Чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», - уточнила эксперт.

Болезни щитовидной железы. Имеющийся гипотиреоз может вызывать плотный отек лица, способный распространяться и на тело. Что также наблюдается при такой проблеме с щитовидкой, – это  повышенная усталость, сонливость, резкая слабость, ухудшение качества сна и памяти.

Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных проявлениях опухолей мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Камиля Табеева
Камиля Табеева
Здоровье
врач-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Петербургский врач рассказал как отличить «сердечные» отеки от «почечных»
6 видов отеков. Как их распознать?
Какую опасность несут отекшие вены
Теги : причины отеков, признаки болезней, Камиля Табеева