Онколог Черемушкин рассказал о неочевидных проявлениях опухолей мозга

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проблемы со зрением

Онколог Евгений Черемушкин: головная боль, становящаяся очень сильной в моменты стресса, может оказаться неочевидным проявлением раковой опухоли мозга.

Раковые опухоли головного мозга возникают вследствие неконтролируемого роста его клеток. Симптомы этих образований могут развиваться постепенно в течение нескольких месяцев или даже лет, если опухоли растут медленно.

Онколог Черемушкин рассказал о неочевидных проявлениях злокачественных опухолей мозга. Одним из них, по словам врача, является болевой синдром, при котором человек жалуется на головные боли.

«Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса», - поделился специалист с NEWS.ru.

Также Черемушкин перечислил другие неочевидные проявления опухолей мозга:
  • Проблемы с памятью;
  • Снижение способности концентрироваться, ухудшение работоспособности;
  • Быстро возникающая усталость, когда человек чувствует себя измотанным при минимальной нагрузке;
  • Неожиданно возникающие проблемы со зрением.
Какие проблемы со зрением могут возникать при раке мозга? Одна из таких проблем – это потеря способности видеть краем глаза, из-за которой человек начинает сталкиваться с предметами с левой или правой стороны. Кроме того, зрение может ухудшаться, несмотря на ношение очков или же происходит попеременно его ухудшение и восстановление.

Другие нарушения – затуманенная видимость, плавающие в поле зрения фигуры.

Если такие симптомы возникают наряду с головной болью, которая качественно отличается от испытываемой ранее, – нужно обратиться к врачам за обследованием.

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Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН
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Теги : рак мозга, диагностика рака, Евгений Черемушкин
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