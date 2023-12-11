Онколог Черемушкин рассказал о неочевидных проявлениях опухолей мозга
Онколог Евгений Черемушкин: головная боль, становящаяся очень сильной в моменты стресса, может оказаться неочевидным проявлением раковой опухоли мозга.
Раковые опухоли головного мозга возникают вследствие неконтролируемого роста его клеток. Симптомы этих образований могут развиваться постепенно в течение нескольких месяцев или даже лет, если опухоли растут медленно.
Онколог Черемушкин рассказал о неочевидных проявлениях злокачественных опухолей мозга. Одним из них, по словам врача, является болевой синдром, при котором человек жалуется на головные боли.
«Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса», - поделился специалист с NEWS.ru.
Также Черемушкин перечислил другие неочевидные проявления опухолей мозга:
- Проблемы с памятью;
- Снижение способности концентрироваться, ухудшение работоспособности;
- Быстро возникающая усталость, когда человек чувствует себя измотанным при минимальной нагрузке;
- Неожиданно возникающие проблемы со зрением.
Другие нарушения – затуманенная видимость, плавающие в поле зрения фигуры.
Если такие симптомы возникают наряду с головной болью, которая качественно отличается от испытываемой ранее, – нужно обратиться к врачам за обследованием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить возникшее в кишечнике воспаление.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН
Оставить комментарий