Врач Курбатова: некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод

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Согласно рекомендациям врача Екатерины Курбатовой, для борьбы с мочекаменной болезнью важно следовать тому рациону, который рекомендуется медиками.

Врач Курбатова отметила в интервью, что некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод.

«Важно соблюдать диету, которая поможет снизить риск образования камней в почках, либо ускорить их выведение. Следует употреблять продукты, снижающие pH мочи и способствующие осаждению кристаллов мочевой кислоты», - поделилась медик с «Правдой.ру».

Следующие продукты врач Курбатова посоветовала включать в рацион для улучшения своей защиты от камней в почках.
  • Молоко и молочные продукты;
  • Хлеб, различные цельные крупы;
  • Разные овощи: например, очень полезны горох, брюссельская капуста, спаржа;
  • Кислые сорта яблок;
  • Красная смородина;
  • Продукты, богатые кальцием, включая зелень и орехи.
«Среди продуктов, которые следует избегать, – морковь, картофель, помидор, дыня, арбуз. Рыба и мясо должны быть нежирными, а в период обострения симптомов болезни нужно ограничивать количество соли и углеводов».

Симптомы, которые указывают на камни в почках:
  • Боль в спине, животе или боку;
  • Жжение при мочеиспускании;
  • Кровь в моче;
  • Выделение мочи маленькими порциями;
  • Тошнота;
  • Дурно пахнущая моча;
  • Лихорадка.
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Екатерина Курбатова
Екатерина Курбатова
Здоровье
УЗИ-специалист, кандидат медицинских наук
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Теги : камни в почках, полезные продукты, Екатерина Курбатова