Врач Курбатова: некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод

«Важно соблюдать диету, которая поможет снизить риск образования камней в почках, либо ускорить их выведение. Следует употреблять продукты, снижающие pH мочи и способствующие осаждению кристаллов мочевой кислоты», - поделилась медик с «Правдой.ру».

Молоко и молочные продукты;

Хлеб, различные цельные крупы;

Разные овощи: например, очень полезны горох, брюссельская капуста, спаржа;

Кислые сорта яблок;

Красная смородина;

Продукты, богатые кальцием, включая зелень и орехи.

«Среди продуктов, которые следует избегать, – морковь, картофель, помидор, дыня, арбуз. Рыба и мясо должны быть нежирными, а в период обострения симптомов болезни нужно ограничивать количество соли и углеводов».

Боль в спине, животе или боку;

Жжение при мочеиспускании;

Кровь в моче;

Выделение мочи маленькими порциями;

Тошнота;

Дурно пахнущая моча;

Лихорадка.

Врач Курбатова отметила в интервью, что некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод.Следующие продукты врач Курбатова посоветовала включать в рацион для улучшения своей защиты от камней в почках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление жирной рыбы может привести к проблемам с печенью

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