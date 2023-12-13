Врач Курбатова: некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод
Согласно рекомендациям врача Екатерины Курбатовой, для борьбы с мочекаменной болезнью важно следовать тому рациону, который рекомендуется медиками.
Врач Курбатова отметила в интервью, что некоторые продукты снижают риск камней в почках или ускоряют их вывод.
«Важно соблюдать диету, которая поможет снизить риск образования камней в почках, либо ускорить их выведение. Следует употреблять продукты, снижающие pH мочи и способствующие осаждению кристаллов мочевой кислоты», - поделилась медик с «Правдой.ру».
Следующие продукты врач Курбатова посоветовала включать в рацион для улучшения своей защиты от камней в почках.
- Молоко и молочные продукты;
- Хлеб, различные цельные крупы;
- Разные овощи: например, очень полезны горох, брюссельская капуста, спаржа;
- Кислые сорта яблок;
- Красная смородина;
- Продукты, богатые кальцием, включая зелень и орехи.
«Среди продуктов, которые следует избегать, – морковь, картофель, помидор, дыня, арбуз. Рыба и мясо должны быть нежирными, а в период обострения симптомов болезни нужно ограничивать количество соли и углеводов».
Симптомы, которые указывают на камни в почках:
- Боль в спине, животе или боку;
- Жжение при мочеиспускании;
- Кровь в моче;
- Выделение мочи маленькими порциями;
- Тошнота;
- Дурно пахнущая моча;
- Лихорадка.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Курбатова
Здоровье
УЗИ-специалист, кандидат медицинских наук
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