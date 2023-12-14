JAMA Psychiatry: у людей с ипохондрией средний срок жизни меньше на 5 лет

«У людей с этим расстройством средний срок жизни был меньше на пять лет, при этом повышался риск заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы».

Онемение в конечностях;

Неприятные ощущения в коже, под кожей;

Повышенный болевой порог;

Необычная боль;

Ощущение тяжести в теле.

Журнал JAMA Psychiatry опубликовал выводы шведских ученых о том, что у людей с ипохондрией снижена продолжительность жизни. Ипохондрия – это тревожное расстройство, выражающееся в чрезмерной озабоченности своим здоровьем и боязни возможного заражения и болезней.Исследователи заключили, что у людей с ипохондрией средний срок жизни меньше на 5 лет.Ранее специалисты Бергенского университета (Норвегия) также пришли в холе своего исследования к выводу о том, что склонность к ипохондрии у людей связана с их подверженностью сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые заявили, что данное расстройство, как и другие формы тревоги могут быть активатором развития ишемической болезни сердца.При ипохондри́ческом неврозе человек может подозревать у себя несуществующие заболевания и искать своим недугам подтверждение, например, часто обследоваться, постоянно находить какие-то патологические симптомы. При этом рациональные доводы не помогают осознать заблуждения, унять беспокойство и страхи по поводу здоровья и возможных имеющихся болезней.Ипохондрия бывает разной степени тяжести. Страдающие ею люди могут не только подозревать у себя какие-то патологии, но и заниматься их самолечением, не доверяя врачам, которых считают непрофессиональными или не чуткими к своим проблемамНа что часто жалуются ипохондрики:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головной мозг страдает из-за плохо проветриваемых помещений зимой.

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