JAMA Psychiatry: у людей с ипохондрией средний срок жизни меньше на 5 лет

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женщина недовольно смотрит в зеркало

Люди, имеющие ипохондрию, склонны к меньшей продолжительности жизни в сравнении с людьми, у которых нет этого расстройства.

Журнал JAMA Psychiatry опубликовал выводы шведских ученых о том, что у людей с ипохондрией снижена продолжительность жизни. Ипохондрия – это тревожное расстройство, выражающееся в чрезмерной озабоченности своим здоровьем и боязни возможного заражения и болезней.

Исследователи заключили, что у людей с ипохондрией средний срок жизни меньше на 5 лет.

«У людей с этим расстройством средний срок жизни был меньше на пять лет, при этом повышался риск заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы».

Ранее специалисты Бергенского университета (Норвегия) также пришли в холе своего исследования к выводу о том, что склонность к ипохондрии у людей связана с их подверженностью сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые заявили, что данное расстройство, как и другие формы тревоги могут быть активатором развития ишемической болезни сердца.

Как проявляется  ипохондрия? При ипохондри́ческом неврозе человек может подозревать у себя несуществующие заболевания и искать своим недугам подтверждение, например, часто обследоваться, постоянно находить какие-то патологические симптомы. При этом рациональные доводы не помогают осознать заблуждения, унять беспокойство и страхи по поводу здоровья и возможных имеющихся болезней.

Ипохондрия бывает разной степени тяжести. Страдающие ею люди могут не только подозревать у себя какие-то патологии, но и заниматься их самолечением, не доверяя врачам, которых считают непрофессиональными или не чуткими к своим проблемам

На что часто жалуются ипохондрики:
  • Онемение в конечностях;
  • Неприятные ощущения в коже, под кожей;
  • Повышенный болевой порог;
  • Необычная боль;
  • Ощущение тяжести в теле.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головной мозг страдает из-за плохо проветриваемых помещений зимой.

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Теги : тревожные расстройства, ипохондрия, продолжительность жизни