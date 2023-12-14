Гинеколог Марченко: приближение менопаузы у женщин усугубляет проблему недержания

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недержание мочи у женщин

По словам врача-гинеколога Анны Марченко, очень большое количество женщин в возрасте, близком к наступлению менопаузы, сталкиваются с обостряющейся проблемой недержания.

Приближение менопаузы у женщин усугубляет проблему недержания, предупредила гинеколог Марченко в интервью.

«Проблема недержания мочи встречается у 35–50 процентов женщин в период менопаузы и у 10 процентов – в предменопаузе», - поделилась медик с «Газетой.ру».

Марченко объяснила, что с развитием недержания тесно связано возрастное снижение выработки женским организмом гормона эстрогена. Последствием этого становится ослабление мышц и связок, в том числе в органах мочеполовой системы.

«Риск недержания мочи в период менопаузы повышается у женщин, которые перенесли трудные роды, инсульт, травмы мозга, повреждение периферической нервной системы, или у тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, профессиональными видами спорта», - отметила специалистка.

Гинеколог уточнила, что недержание моет иметь разные степени выраженности.
  • Легкая степень недержания: моча непроизвольно выделяется в момент интенсивных нагрузок, кашля, смеха.
  • Средняя степень недержания: бесконтрольное мочеиспускание происходит под воздействием легких нагрузок (например, при ходьбе или при поднятии не слишком тяжелых предметов).
  • Тяжелая степень недержания: женщина полностью перестает контролировать мочеиспускание.
Недержание может быть симптомом заболеваний. Как симптом оно может проявляться при неврологических заболеваниях: инсульте, деменции, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, опухолях головного мозга. Также недержание моет говорить о метаболических заболеваниях, например, диабете.

Камни или опухоли в мочевом пузыре тоже могут иметь такой признак как недержание.

Недержание бывает и мужской проблемой. Данное нарушение свойственно не только женщинам. У мужчин оно обычно бывает связано с проблемами в предстательной железе. В молодом возрасте этому способствует воспаление железы (простатит), в старшем наиболее частой причиной является доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам в постменопаузе рекомендуется есть чернослив.

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Анна Марченко
Анна Марченко
Здоровье
врач-гинеколог
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