Ежедневная горсть чернослива защищает от ломкости кости женщин в постменопаузе

«Ежедневное употребление чернослива может облегчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе путем снижения определенных маркеров воспаления», - цитирует исследователей The Journal of Nutrition.

«В черносливе содержится много биоактивных соединений, включая витамины, минералы, фенольные кислоты и полифенолы, которые могут подавлять секрецию разрушающих кости воспалительных цитокинов», - констатировали авторы исследования.

Ежедневная горсть употребляемого в пищу чернослива защищает кости женщин в постменопаузе. Вывод об этом был сделан учеными, представляющими Университет штата Пенсильвания.Сообщается, что в эксперименте, который длился год, принимали участие женщины возрастом от 55 до 75 лет, находившиеся в постменопаузе. Ученые установили: когда женщины ежедневно съедали горсть чернослива (50-100 граммов), в их крови снижалась концентрация цитокинов – веществ, активизирующих развитие воспалительных процессов. Именно с высоким уровнем этих провоспалительных молекул у женщин связывают ослабление их костной массы с возрастом, ее хрупкость и подверженность остеопорозу.Это период протяженностью несколько лет, который начинается после менопаузы, означающей окончание фертильной функции женского организма, прекращение овуляции и менструации. Во время постменопаузы женщины переживают ряд гормональных изменений, ассоциированных со старением. Такие изменения могут негативно сказываться на их организме.Это состояние организма, при котором кости становятся менее плотными и прочными, ломкими. После 50 лет данное нарушение развивается примерно у каждой второй женщины. В возрасте постменопаузы остеопороз становится частой причиной перелома шейки бедра.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чернослив называется врачами одним из «суперпродуктов» от запоров

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