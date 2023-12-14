Врач Петитпейн назвала белое вино наиболее безопасным для здоровья, врач Строков считает красное сухое ничем не хуже

"Вино - в умеренных количествах, конечно, - снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов. Исследование показало, что по сравнению с трезвенниками, малопьющие люди, употребляющие вино, риск преждевременной смерти снизился почти на треть, а у пьющих вино как группа была значительно ниже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рак. На самом деле, как обнаружили ученые, употребление любого алкогольного напитка помогло. Но наибольшую выгоду получили любители вина. Сухое белое вино действительно полезное, но если в красном нет сахара, то польза одинаковая", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Щит против рака

По словам Петитпейн, наиболее безвредным для организма будет вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Она указала, что таким параметрам чаще всего соответствуют белые вина, произведенные в относительно прохладном климате. Вина из винограда, выращенного в жарких странах, уточнила специалистка, обычно более крепкие и сладкие.Диетолог также отметила, что многочисленные исследования полезным называют красное вино. В частности, считается, что оно содержит антиоксиданты, уменьшающие воспаление и способствующие здоровью сердца. Однако, по мнению Петитпейн, хотя эти вещества действительно присутствуют в напитке, чтобы ощутить их эффект, придется выпить намного больше допустимой дозы, которая составляет один бокал для женщин и два — для мужчин.Кроме того, плоды виноградной лозы повышают уровень ЛПВП, «хорошего» вещества. холестерина и помогает предотвратить повреждение ЛПНП или плохого холестерина, вызывающего повреждение слизистой оболочки артерий.

Вино также может защитить от нескольких форм другого распространенного убийцы: рака. Оказывается, те же фенольные соединения, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, также могут замедлять рост рака молочной железы. Согласно отчету, опубликованному в выпуске может тормозить рост ресвератрол за июнь 2000 г. Также было показано, что фенолы подавляют рост клеток рака простаты.

"Но, пожалуй, самая поразительная новость из всех пришла в исследованиях, предполагающих, что умеренно пьющие люди могут снизить риск остеопороза - возрастного истончения костей", - говорит Строков.

"Польза для здоровья, связанная с вином, исчезает, когда люди пьют слишком много".

Несмотря на обнадеживающие результаты, многие врачи неохотно советуют трезвенникам начинать пить. На это есть веская причина: хотя умеренное употребление алкоголя, по-видимому, приносит впечатляющую пользу для здоровья, чрезмерное употребление алкоголя может быть смертельным.Ранее МедикФорум писал о положительном эффекте

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.