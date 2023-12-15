Врач Киселевич: тревога, раздражительность и депрессия могут возникать из-за дефицита железа

«Недостаток кислорода в мозге, вызванный железодефицитом, может также повлиять на его функционирование. Это приводит к резким перепадам настроения, депрессии».

Употреблять больше богатых железом растительных продуктов: семена тыквы, шпинат, капуста, изюм, бобовые.

Увеличить потребление богатых железом продуктов животного происхождения: индейка и курица, говядина, субпродукты, моллюски, яйца, сардины.

Употреблять продукты, богатые витамином С. Этот витамин улучшает усвоение железа организмом.

Консультироваться с врачом. Проблема плохого усвоения железа организмом может вызываться различными нарушениями, включая патологии пищеварительного тракта, хроническую сердечную или почечную недостаточность. Врач сможет выявить имеющуюся патологию.

Врач Киселевич рассказала, что многие случаи нарушений эмоциональной сферы у людей бывают вызваны нехваткой в их организме микроэлементов. В частности, такие проблемы могут возникнуть из-за дефицита железа.Железо необходимо человеческому организму для производства крови, и его недостаток может вести к дисфункции разных систем. Конкретно дефицит железа негативно сказывается на функционировании нервной системы, головного мозга. Следствием такого влияния могут стать состояния, отличающиеся эмоциональным негативизмом, упадком настроения.Таким образом, тревога, раздражительность и депрессия могут возникнуть из-за дефицита железа, подчеркнула врач Киселевич в комментарии Pravda.ru . Медик пояснила, что железо используется в процессах выработки дофамина – вещества, обеспечивающего человеку возможность испытывать позитивные эмоции. Недостаток дофамина обуславливает развитие тревожных расстройств, депрессии, а также двигательных нарушений.Кроме того, железо задействуется компонентами крови для транспортировки кислорода к тканям и органам. При его дефиците головной мозг начинает испытывать недостаток кислорода, что отражается на когнитивной деятельности, а также на психике и эмоцциях.Что также очень характерно для дефицита железа – это усталость. Врач Кислевич назвала ее одним из ключевых симптомов такого дефицита наряду с депрессивными состояниями.В основном, из-за двух факторов – неспособности организма усваивать железо и скудный рацион, употребление недостаточного количества железа с пищей.Существует несколько способов:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии трех видов рака могут возникать симптомы нарушения функции кишечника

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