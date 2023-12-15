«Развитие всех перечисленных видов онкологии часто сопровождается симптомами, связанными с нарушением функции кишечника. Пациенты жалуются на вздутие, запор или диарею. На это стоит обратить внимание».

Врачи напоминают, что при заболевании раком большое значение имеет своевременность его обнаружения. Достаточно рано начатая терапия значительно повышает шансы на возможность достичь ремиссии. Однако заметить рак на ранней стадии часто бывает проблематично. Если симптомы и возникают, они как правило бывают неспецифичными, «размытыми».Кроме того, рак способен «маскироваться» под другие недуги или недомогания, не вызывающие серьезных опасений, – об этом рассказала «Российская газета», ссылаясь на портал Pronews. В частности, при развитии трех видов рака могут возникать симптомы нарушения функции кишечника. Речь идет о злокачественных опухолях в поджелудочной железе, яичниках и кишечнике – они могут вызывать ощущения, создающие впечатление проблем с пищеварением.В его случае за обычное пищеварительное недомогание можно принять возникающие боли в животе, несварение желудка, изменения в работе кишечника.При его развитии возникают такие симптомы нарушения функции кишечника, как запор и диарея. Кроме того, ему присуще быстро возникающее насыщение или потеря аппетита, боль или вздутие в животе.Происходят изменения в обычном режиме работы кишечника: меняется стул, частота испражнений или возникают запоры, появляется дискомфорт в животе.Что также бывает свойственно разным видам рака – это повышенная усталость, слабость, потеря веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют развитию рака поджелудочной железы.

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