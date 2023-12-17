Врач Утюмова назвала 3 напитка со специями, укрепляющие иммунитет, нутрициолог Беляева выделила розмарин, эхинацею и мяту

"Из специй и трав, перечисленных коллегой, я бы выделила три - розмарин, мята, эхинацея. Они относительно доступны и имеют доказанное положительное воздействие на организм", - говорит врач-нутрициолог.

Розмарин

"Марганец также помогает организму образовывать тромбы, ускоряя заживление травм".

Эхинацея

"Исследователи полагают, что два химических вещества, в частности, полисахариды и гликопротеины, укрепляют иммунную систему вашего организма. Иммунная система помогает бороться с микробами, вызывающими инфекцию".

Мята

Мята, пожалуй, наиболее известна как средство от проблем с пищеварением. Некоторые ограниченные исследования показывают, что масло перечной мяты в капсулах может облегчить боль в животе при

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"Исследования на животных и in vitro показывают, что листья мяты могут иметь более широкое медицинское применение, чем те, которые известны в настоящее время. Подобные исследования показали, что мята способна убивать бактерии, снижать стресс".

По словам Утюмовой, состав такого чая обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Добавление в напиток имбиря, мёда и лимона, богатых аскорбиновой кислотой и витаминами группы В, способствует улучшению циркуляции крови и укреплению иммунитета.Также Дарья Утюмова рекомендует травяные чаиРозмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению сосудов, мята обладает противовоспалительным и противомикробным действием, а эхинацея, содержащая витамины С, А, Е, помогает восстановлению тканей.Другой зимний напиток — горячий шоколад с мёдом и корицей. Эксперт предложила также необычный рецепт безалкогольного глинтвейна на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики и бадьяна.Розмарин богат марганцем, важным питательным веществом для здоровья обмена веществ.Исследования показали, что карнозиновая и розмариновая кислоты в розмарине обладают мощными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Регулярное употребление розмарина потенциально может помочь снизить риск заражения и помочь иммунной системе бороться с любыми возникающими инфекциями.Эхинацея содержит несколько химических веществ, которые могут принести пользу для здоровья.Эхинацея может укрепить иммунную систему вашего организма, помогая бороться с простудой и гриппом, вызванными вирусами или бактериями. Некоторые исследования показывают, что эхинацея содержит химические вещества, которые помогают организму вырабатывать лейкоциты. Когда ваши верхние дыхательные пути (нос, рот и горло) заражаются, эти лейкоциты работают в вашей иммунной системе, чтобы бороться с инфекцией.синдроме раздраженного кишечникаВы также можете приготовить «мятную воду». Мятная вода — простой и освежающий напиток, полезная альтернатива газированным или сладким напиткам. Он не содержит сахара, кофеина и очень мало калорий.Ранее МедикФорум писал о вреде залпового приема алкоголя.

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