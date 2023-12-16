Врач Русанова: наиболее опасным для организма является «залповый» прием алкоголя

«Если говорить о безопасных дозах, то для мужчин — это не более двух порций в сутки, для женщин — одна. Под порцией имеется в виду 50 граммов крепкого алкоголя, один бокал вина, одна кружка пива и так далее», - объяснила Русанова « Газете.Ru ».

«Если вы не можете в праздник ограничить количество алкогольных напитков до безопасного уровня, не стоит выпивать хотя бы «залпово». Лучше употреблять напитки, которые пьются долго: вино, коктейли и т.д. Между приемами алкоголя следует выдерживать как можно более длительные паузы», - посоветовала эксперт.

«Перебор с игристыми винами может вызвать головную боль, сонливость, тошноту и т.д. Поэтому шампанское лучше открыть чисто символически».

Врач Русанова поделилась в интервью, какой объем выпивки считается относительно безопасным для организма.Медик предупредила, что наиболее опасным для организма является «залповый» прием алкогольных напитков. Таковым, например, считается употребление больше 5 порций в течение двух часов.Также Русанова предостерегла от употребления алкогольных напитков натощак. Спиртное, выпитое на пустой желудок, способно вызвать сильную интоксикацию с риском значительного повреждения тканей организма и мозга. По словам врача, первой должна идти плотная сытная закуска и лишь затем – алкоголь в количестве одного небольшого глотка. Идеальной закуской к спиртному Русаноа назвала продукты, богатые омега-3 (например, это может быть рыба: семга, форель ила даже сельдь), поскольку такая пища благодаря своему обволакивающему эффекту в желудке не дает алкоголю быстро всасываться.Помимо того, нужно с осторожностью употреблять газированные напитки. Нельзя запивать алкогольные напитки водой и другими напитками с газом, а также не следует всю новогоднюю ночь пить шампанское бокал за бокалом. Газ способствует быстрому проникновению алкоголя в кровь и последствием того же выпитого в избытке шампанского может стать развитие очень тяжелого похмелья, обострение хронического гастрита или панкреатита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить у человека алкогольное отравление

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