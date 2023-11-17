Врач Утюмова: нехватка витамина D заставляет тело накапливать жир

«Витамин D влияет на секрецию лептина, выработку паратгормона и кальцитриола, которые заставляют тело накапливать жировую ткань», - поделилась медик с «Лентой.ру».

«Дозировка витамина должна быть профилактической, то есть 2000 ЕД в сутки», - уточнила эксперт.

Врач Утюмова сообщила в интервью, что учеными было подсчитано: масса тела зимой может увеличиваться на 5 процентов. Этому во многом способствует снижение физической активности: люди в сезон холодов чаще отдают предпочтение пассивному малоподвижному досугу. Кроме того, из-за холода естественным образом увеличивается тяга к калорийной еде, углеводным перекусам.Кроме того, заметила Утюмова, характерная для зимы нехватка витамина D заставляет человеческое тело интенсивнее накапливать жировую ткань, провоцируя нарушения аппетита (он усиливается, выходит из-под контроля).Специалистка обратила внимание, что в сезон, когда организм испытывает нехватку солнечного света (именно он побуждает тело витамин D) рекомендуется прием содержащих его препаратов – причем ежедневный.Специалистка добавила, что зимой также бывает полезно находиться в ярко освещенных помещениях. Это помогает бороться с сонливостью и усиливающимся желанием есть, которые вызываются выработкой гормона мелатонина из-за увеличения темного времени суток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ставший большим живот может оказаться признаком больной печени

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