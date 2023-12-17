Диетологи из США назвали 3 правила питания для тонкой талии, диетолог Лементина призывает нормализовать сон и бороться со стрессом
Чтобы сбросить несколько килограммов, важно придерживаться сбалансированной диеты. Но оставаться на верном пути может быть непросто, если нет четких рекомендаций. Диетологи назвали ключевые правила питания, которые не стоит нарушать худеющим.
Об этом сообщает американское издание She Finds.
Наполните половину тарелки фруктами и овощами
Фрукты и овощи являются одними из самых полезных продуктов на свете, они должны составлять половину рациона. Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что во фруктах и в овощах мало калорий и много клетчатки, что способствует ощущению сытости и снижает общее потребление калорий.
Белки и клетчатка
"Всегда старайтесь сочетать постные белки и клетчатку в своих блюдах. Это поможет долго чувствовать себя сытым, так как для переваривания обоих веществ требуется время", — подчеркнула специалист.
Получение достаточного количества клетчатки может помочь. Исследование Хейрстона показывает, что люди, которые едят 10 граммов растворимой клетчатки в день – без каких-либо других изменений в диете – со временем накапливают меньше висцерального жира, чем другие. Это так же просто, как съесть два маленьких яблока, чашку зеленого горошка или полстакана фасоли.
Ешьте меньше обработанных пищевых продуктов
Употреблять много обработанных продуктов — худший вариант, если нужно оставаться здоровым и стройным. Крайне важно максимально ограничить потребление сладких напитков, упакованных закусок и жареной пищи.
"Не существует волшебной диеты для борьбы с жиром на животе. Но когда вы худеете на любой диете, жир на животе обычно уходит первым", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.
3 дополнительных шага, чтобы избавиться от жира на животе
"Есть четыре ключа к контролю жира на животе: физические упражнения, диета, сон и управление стрессом".
Упражнения
Энергичные упражнения удаляют весь жир, включая висцеральный жир. Занимайтесь умеренными физическими упражнениями не менее 30 минут хотя бы 5 дней в неделю. Ходьба имеет значение, если она достаточно быстрая, чтобы вы потели и дышали тяжелее, а пульс учащался, чем обычно.
Сон
В одном исследовании люди, которые спали по 6–7 часов в сутки, набрали меньше висцерального жира за 5 лет по сравнению с теми, кто спал 5 или меньше часов в сутки или 8 и более часов в сутки. Возможно, сон был не единственным, что имело значение, но он был частью картины.
Стресс
У каждого бывает стресс. То, как вы с этим справляетесь, имеет значение.
"Лучшее, что вы можете сделать, — это расслабиться с друзьями и семьей, помедитировать, заниматься спортом, чтобы выпустить пар, и обратиться за консультацией", - советует Лементина.
Это сделает вас более здоровым и подготовленным к тому, чтобы сделать правильный выбор.
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