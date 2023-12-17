Диетологи из США назвали 3 правила питания для тонкой талии, диетолог Лементина призывает нормализовать сон и бороться со стрессом

Наполните половину тарелки фруктами и овощами

Белки и клетчатка

"Всегда старайтесь сочетать постные белки и клетчатку в своих блюдах. Это поможет долго чувствовать себя сытым, так как для переваривания обоих веществ требуется время", — подчеркнула специалист.

Ешьте меньше обработанных пищевых продуктов

"Не существует волшебной диеты для борьбы с жиром на животе. Но когда вы худеете на любой диете, жир на животе обычно уходит первым", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.

3 дополнительных шага, чтобы избавиться от жира на животе

"Есть четыре ключа к контролю жира на животе: физические упражнения, диета, сон и управление стрессом".

"Лучшее, что вы можете сделать, — это расслабиться с друзьями и семьей, помедитировать, заниматься спортом, чтобы выпустить пар, и обратиться за консультацией", - советует Лементина.

Об этом сообщает американское изданиеФрукты и овощи являются одними из самых полезных продуктов на свете, они должны составлять половину рациона. Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что во фруктах и в овощах мало калорий и много клетчатки, что способствует ощущению сытости и снижает общее потребление калорий.Получение достаточного количества клетчатки может помочь. Исследование Хейрстона показывает, что люди, которые едят 10 граммов растворимой клетчатки в день – без каких-либо других изменений в диете – со временем накапливают меньше висцерального жира, чем другие. Это так же просто, как съесть два маленьких яблока, чашку зеленого горошка или полстакана фасоли.Употреблять много обработанных продуктов — худший вариант, если нужно оставаться здоровым и стройным. Крайне важно максимально ограничить потребление сладких напитков, упакованных закусок и жареной пищи.Энергичные упражнения удаляют весь жир, включая висцеральный жир. Занимайтесь умеренными физическими упражнениями не менее 30 минут хотя бы 5 дней в неделю. Ходьба имеет значение, если она достаточно быстрая, чтобы вы потели и дышали тяжелее, а пульс учащался, чем обычно.В одном исследовании люди, которые спали по 6–7 часов в сутки, набрали меньше висцерального жира за 5 лет по сравнению с теми, кто спал 5 или меньше часов в сутки или 8 и более часов в сутки. Возможно, сон был не единственным, что имело значение, но он был частью картины.У каждого бывает стресс. То, как вы с этим справляетесь, имеет значение.Это сделает вас более здоровым и подготовленным к тому, чтобы сделать правильный выбор.Ранее МедикФорум писал о вреде залпового приема алкоголя.

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