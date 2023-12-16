Кардиолог Копылов: сбой сердечного ритма при похмелье может привести к инфаркту

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похмелье

Кардиолог Филип Копылов: после алкогольных возлияний может возникнуть сбой сердечного ритма, который повышает риски сердечнососудистых катастроф.

Приближается период новогодних праздников. По словам врачей, в это время люди часто становятся жертвами алкогольного отравления. Расслабляясь, они позволяют себе выпить больше спиртного, чем способен переработать их организм. Медики подчеркивают, что количество алкоголя, становящееся опасным для здоровья – это всегда индивидуальный параметр, тесно связанный с генетикой, биохимическими и физиологическими особенностями конкретного организма.

Идеально – это вообще не пить, приводится экспертное мнение в KP.RU.

Кардиолог Копылов рассказал изданию, что события, которые сопровождаются активным употреблением алкоголя, могут иметь неприятные последствия в виде сердечных нарушений. В частности, после алкогольных возлияний может произойти развитие синдрома «праздничного сердца», включающего аритмию и сердечный приступ.

Кардиолог предупредил, что сбой сердечного ритма при похмелье может привести к инфаркту.

«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритма. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», - заявил профессор Копылов.

Как понять, что произошел сбой сердечного ритма?
  • Возникает отчетливое ощущение биения сердца, при этом сердечные удары происходят неритмично;
  • Возникает одышка, чувство нехватки воздуха;
  • Ощущается сильная слабость;
  • Появляется стенокардия с чувством сдавливающей боли в грудной клетке.
При появлении данных симптомов необходимо вызывать скорую помощь.

Признаки алкогольного отравления:
  • Холодный липкий пот;
  • Помутнение сознания, пелена перед глазами;
  • Слабость, вялость;
  • Очень медленное (меньше 8 вдохов в минуту), неритмичное дыхание;
  • Бледность, синеватый оттенок кожи;
  • Пониженная температура тела;
  • Боли в животе.
Перебравшему с алкоголем человеку нужно в первую очередь освободиться от токсина, вызвав рвоту. Если состояние человека является тяжелым, нужно оперативно вызвать для него скорую помощь.

Как избежать алкогольного отравления:
  • Не пить алкоголь натощак.
  • Не запивать алкоголь газированными напитками.
  • Перед выпивкой съесть что-нибудь мясное.
  • Выпивать с перерывами и малыми дозами.
  • Не курить. Курение в сочетании с алкоголем приводит к тяжелейшему похмелью.   
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Филипп Копылов
Филипп Копылов
Здоровье
директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук
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Теги : употребление алкоголя, проблемы с сердцем, Филипп Копылов