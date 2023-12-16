Кардиолог Копылов: сбой сердечного ритма при похмелье может привести к инфаркту

«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритма. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», - заявил профессор Копылов.

Возникает отчетливое ощущение биения сердца, при этом сердечные удары происходят неритмично;

Возникает одышка, чувство нехватки воздуха;

Ощущается сильная слабость;

Появляется стенокардия с чувством сдавливающей боли в грудной клетке.

Холодный липкий пот;

Помутнение сознания, пелена перед глазами;

Слабость, вялость;

Очень медленное (меньше 8 вдохов в минуту), неритмичное дыхание;

Бледность, синеватый оттенок кожи;

Пониженная температура тела;

Боли в животе.

Не пить алкоголь натощак.

Не запивать алкоголь газированными напитками.

Перед выпивкой съесть что-нибудь мясное.

Выпивать с перерывами и малыми дозами.

Не курить. Курение в сочетании с алкоголем приводит к тяжелейшему похмелью.

Приближается период новогодних праздников. По словам врачей, в это время люди часто становятся жертвами алкогольного отравления. Расслабляясь, они позволяют себе выпить больше спиртного, чем способен переработать их организм. Медики подчеркивают, что количество алкоголя, становящееся опасным для здоровья – это всегда индивидуальный параметр, тесно связанный с генетикой, биохимическими и физиологическими особенностями конкретного организма.Идеально – это вообще не пить, приводится экспертное мнение в KP.RU Кардиолог Копылов рассказал изданию, что события, которые сопровождаются активным употреблением алкоголя, могут иметь неприятные последствия в виде сердечных нарушений. В частности, после алкогольных возлияний может произойти развитие синдрома «праздничного сердца», включающего аритмию и сердечный приступ.Кардиолог предупредил, что сбой сердечного ритма при похмелье может привести к инфаркту.При появлении данных симптомов необходимо вызывать скорую помощь.Перебравшему с алкоголем человеку нужно в первую очередь освободиться от токсина, вызвав рвоту. Если состояние человека является тяжелым, нужно оперативно вызвать для него скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шампанское может навредить организму сильнее крепких напитков.

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