Кардиолог Копылов: сбой сердечного ритма при похмелье может привести к инфаркту
Кардиолог Филип Копылов: после алкогольных возлияний может возникнуть сбой сердечного ритма, который повышает риски сердечнососудистых катастроф.
Приближается период новогодних праздников. По словам врачей, в это время люди часто становятся жертвами алкогольного отравления. Расслабляясь, они позволяют себе выпить больше спиртного, чем способен переработать их организм. Медики подчеркивают, что количество алкоголя, становящееся опасным для здоровья – это всегда индивидуальный параметр, тесно связанный с генетикой, биохимическими и физиологическими особенностями конкретного организма.
Идеально – это вообще не пить, приводится экспертное мнение в KP.RU.
Кардиолог Копылов рассказал изданию, что события, которые сопровождаются активным употреблением алкоголя, могут иметь неприятные последствия в виде сердечных нарушений. В частности, после алкогольных возлияний может произойти развитие синдрома «праздничного сердца», включающего аритмию и сердечный приступ.
Кардиолог предупредил, что сбой сердечного ритма при похмелье может привести к инфаркту.
«На фоне высокой алкогольной интоксикации либо во время абстиненции (похмелья) происходят сбои сердечного ритма. Серьезные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу», - заявил профессор Копылов.
Как понять, что произошел сбой сердечного ритма?
- Возникает отчетливое ощущение биения сердца, при этом сердечные удары происходят неритмично;
- Возникает одышка, чувство нехватки воздуха;
- Ощущается сильная слабость;
- Появляется стенокардия с чувством сдавливающей боли в грудной клетке.
Признаки алкогольного отравления:
- Холодный липкий пот;
- Помутнение сознания, пелена перед глазами;
- Слабость, вялость;
- Очень медленное (меньше 8 вдохов в минуту), неритмичное дыхание;
- Бледность, синеватый оттенок кожи;
- Пониженная температура тела;
- Боли в животе.
Как избежать алкогольного отравления:
- Не пить алкоголь натощак.
- Не запивать алкоголь газированными напитками.
- Перед выпивкой съесть что-нибудь мясное.
- Выпивать с перерывами и малыми дозами.
- Не курить. Курение в сочетании с алкоголем приводит к тяжелейшему похмелью.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Филипп Копылов
Здоровье
директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук
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