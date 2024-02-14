Диетолог Соломатина рассказала о вредных для здоровья частях курицы, а нутрициолог Строков назвал самую полезную часть

«Например, в курах гриль или куриных шашлыках мясо может местами не прожариться, и тогда им можно отравиться. Наиболее опасное место – это гузка», — поделилась доктор.

«Потроха могут быть рассадником сальмонеллеза. На лапах курицы, в чешуйках, часто скапливается грязь. А печень закормленных кур может быть источником холестерина», — добавила специалист.

"Куриная грудка, или белое куриное мясо, является богатым источником белка и содержит мало жира и холестерина", - говорит Строков.

"Белок также помогает поддерживать мышечную массу и играет важную роль в функционировании иммунной системы".

"Эти витамины и минералы помогают поддерживать здоровье кожи, волос, нервной системы и иммунитета".

"Это может быть обусловлено низким содержанием насыщенных жиров и холестерина в этом мясе", - говорит Строков.

"Куринную грудку можно готовить множеством способов, что делает ее универсальным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд".

Несмотря на пользу животного белка в виде нежирного филейного мяса курицы, некоторые части тушки могут принести вред здоровью. По словам специалиста, большую роль, помимо правильной разделки мяса, играет способ приготовления.Необходимо помыть мясо, а в процессе приготовления убедиться в полной готовности, иначе можно столкнуться с сальмонеллезом.Помимо гузки, опасны сочленения суставов, потому что их сложно обработать. Велик риск появления кишечной палочки.Для здоровья крови и сосудов опасно употребление куриной кожи, потому что в ней много жира и холестерина. Людям с ожирением, атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отказаться от кожицы.куриная грудка содержит большое количество высококачественного белка, который необходим для роста и восстановления тканей организма.вот личие от красного мяса, которое обычно содержит много жира, куриная грудка является постным источником белка. Это делает ее отличным выбором для людей, следящих за своим весом или имеющих проблемы с холестерином.Куриная грудка также является хорошим источником витаминов группы В, железа, цинка и других минералов.Исследования показали, что употребление постного мяса, такого как куриная грудка, может быть связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.Куриная грудка богата фосфором, который играет ключевую роль в формировании костей и поддержании их здоровья.Ранее МедикФорум писал о пользе гречишного чая.

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