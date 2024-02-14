Терапевт Титова: частые простуды могут возникать из-за дефицита витамина D

«Витамин D играет важную роль в регуляции иммунного ответа, поэтому частые простуды могут быть признаком его дефицита. Другой симптом – это усталость, сонливость, нарушения концентрации внимания и памяти», - поделилась врач с Neprosto.fun

Боль в костях, спине;

Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги;

Перепады настроения, депрессия;

Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем;

Трудности с засыпанием, бессонница;

Обильное выпадение волос.

Терапевт Титова рассказала, что дефицит витамина D – это одна из самых распространенных проблем со здоровьем на исходе зимы. Главным образом человеческий организм получает его в момент воздействия солнечного света на кожу, и после нескольких холодных месяцев без солнца он может ощущать серьезный недостаток этого витамина.Специалист отметила, что достаток вещества имеет большое значение для функционирования иммунной системы, а его низкий уровень ведет к ослаблению иммунных ресурсов. По словам Титовой, частые простуды могут возникать именно из-за дефицита витамина D.Терапевт обратила внимание на то, что от «солнечного» витамина во многом зависит работа пищеварения. Если его недостает, могут возникать боли в животе, запор или диарея, а также нарушения аппетита и нежелательные колебания веса, необъяснимая тошнота.Другие симптомы.В период с октября по март уровень витамина D в организме может быть наиболее низким. Необходимо проверять его содержание в крови посредством анализов и при необходимости восполнять. Большое количество этого витамина содержится в жирных сортах рыбы (сельдь, лосось, сардина), яичных желтках. В солнечную ясную погоду достаточно побыть на улице всего 15 минут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина D чреват развитием гормональных и сердечных нарушений.

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