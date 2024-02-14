Терапевт Титова: частые простуды могут возникать из-за дефицита витамина D
Терапевт Анастасия Титова: отсутствие энергии и сонливость, часто возникающие простуды могут объясняться нехваткой в организме витамина D.
Терапевт Титова рассказала, что дефицит витамина D – это одна из самых распространенных проблем со здоровьем на исходе зимы. Главным образом человеческий организм получает его в момент воздействия солнечного света на кожу, и после нескольких холодных месяцев без солнца он может ощущать серьезный недостаток этого витамина.
Специалист отметила, что достаток вещества имеет большое значение для функционирования иммунной системы, а его низкий уровень ведет к ослаблению иммунных ресурсов. По словам Титовой, частые простуды могут возникать именно из-за дефицита витамина D.
«Витамин D играет важную роль в регуляции иммунного ответа, поэтому частые простуды могут быть признаком его дефицита. Другой симптом – это усталость, сонливость, нарушения концентрации внимания и памяти», - поделилась врач с Neprosto.fun.
Терапевт обратила внимание на то, что от «солнечного» витамина во многом зависит работа пищеварения. Если его недостает, могут возникать боли в животе, запор или диарея, а также нарушения аппетита и нежелательные колебания веса, необъяснимая тошнота.
Другие симптомы.
- Боль в костях, спине;
- Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги;
- Перепады настроения, депрессия;
- Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем;
- Трудности с засыпанием, бессонница;
- Обильное выпадение волос.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина D чреват развитием гормональных и сердечных нарушений.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий