Терапевт Титова: частые простуды могут возникать из-за дефицита витамина D

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плохое самочувствие

Терапевт Анастасия Титова: отсутствие энергии и сонливость, часто возникающие простуды могут объясняться нехваткой в организме витамина D.

Терапевт Титова рассказала, что дефицит витамина D – это одна из самых распространенных проблем со здоровьем на исходе зимы. Главным образом человеческий организм получает его в момент воздействия солнечного света на кожу, и после нескольких холодных месяцев без солнца он может ощущать серьезный недостаток этого витамина.

Специалист отметила, что достаток вещества имеет большое значение для функционирования иммунной системы, а его низкий уровень ведет к ослаблению иммунных ресурсов. По словам Титовой, частые простуды могут возникать именно из-за дефицита витамина D.

«Витамин D играет важную роль в регуляции иммунного ответа, поэтому частые простуды могут быть признаком его дефицита. Другой симптом – это усталость, сонливость, нарушения концентрации внимания и памяти», - поделилась врач с Neprosto.fun.

Терапевт обратила внимание на то, что от «солнечного» витамина во многом зависит работа пищеварения. Если его недостает, могут возникать боли в животе, запор или диарея, а также нарушения аппетита и нежелательные колебания веса, необъяснимая тошнота.

Другие симптомы.
  • Боль в костях, спине;
  • Мышечная слабость, мышечные боли или мышечные судороги;
  • Перепады настроения, депрессия;
  • Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем;
  • Трудности с засыпанием, бессонница;
  • Обильное выпадение волос.
В период с октября по март уровень витамина D в организме может быть наиболее низким. Необходимо проверять его содержание в крови посредством анализов и при необходимости восполнять. Большое количество этого витамина содержится в жирных сортах рыбы (сельдь, лосось, сардина), яичных желтках. В солнечную ясную погоду достаточно побыть на улице всего 15 минут.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина D чреват развитием гормональных и сердечных нарушений.

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Теги : дефицит витамина D, признаки нарушений, Анастасия Титова