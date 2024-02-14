Врач Уланкина: резкое изменение запаха тела может говорить о наличии заболеваний

«Если запах резко изменился, стал отталкивающим, это может говорить о гормональном дисбалансе или наличии ряда заболеваний», - сказала медик.

«При некоторых заболеваниях естественный запах пота не просто усиливается, а меняется», - добавила Ольга Уланкина.

«На запах тела может повлиять также рацион человека. Употребление большого количества специй, полуфабрикатов, готовых сладостей ухудшает природный аромат, даже если человек тщательно следит за собой, регулярно принимает душ и пользуется дезодорантом», - предупредила медик.

Врач Уланкина констатировала в беседе с « Известиями », что резкое изменение запаха тела может быт симптомом патологии.По словам специалиста, естественный, но сильный запах пота (как и его повышенное выделение) бывает свойствен гипертиреозу, при котором щитовидная железа функционирует с избыточной активностью. В результате организм «разгоняется»: все процессы в нем осуществляются интенсивнее, в том числе активизируется потоотделение.Как может пахнуть от тела?Он может ощущаться в дыхании человека, исходить из ротовой полости или чувствоваться от кожи при патологиях печени и почек. Таким запахом «заявляет» о себе почечная недостаточностьУказывает на сахарный диабет, при котором в организме может повышаться уровень кетоновых тел – результат того, что для выработки энергии тело использует собственный жир.Врач назвала опасным признаком уксусный запах, исходящий от чистого мытого тела: в этом случае можно заподозрить эндокринные нарушения, туберкулез, дефицит витамина D.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать ощущение кома в горле

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