Врач Уланкина: резкое изменение запаха тела может говорить о наличии заболеваний
Врач Ольга Уланкина: запах тела может измениться в результате гормонального дисбаланса или болезни.
Врач Уланкина констатировала в беседе с «Известиями», что резкое изменение запаха тела может быт симптомом патологии.
«Если запах резко изменился, стал отталкивающим, это может говорить о гормональном дисбалансе или наличии ряда заболеваний», - сказала медик.
По словам специалиста, естественный, но сильный запах пота (как и его повышенное выделение) бывает свойствен гипертиреозу, при котором щитовидная железа функционирует с избыточной активностью. В результате организм «разгоняется»: все процессы в нем осуществляются интенсивнее, в том числе активизируется потоотделение.
«При некоторых заболеваниях естественный запах пота не просто усиливается, а меняется», - добавила Ольга Уланкина.
Как может пахнуть от тела?
Запах аммиака. Он может ощущаться в дыхании человека, исходить из ротовой полости или чувствоваться от кожи при патологиях печени и почек. Таким запахом «заявляет» о себе почечная недостаточность
Запах ацетона. Указывает на сахарный диабет, при котором в организме может повышаться уровень кетоновых тел – результат того, что для выработки энергии тело использует собственный жир.
Запах уксуса. Врач назвала опасным признаком уксусный запах, исходящий от чистого мытого тела: в этом случае можно заподозрить эндокринные нарушения, туберкулез, дефицит витамина D.
«На запах тела может повлиять также рацион человека. Употребление большого количества специй, полуфабрикатов, готовых сладостей ухудшает природный аромат, даже если человек тщательно следит за собой, регулярно принимает душ и пользуется дезодорантом», - предупредила медик.
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Ольга Уланкина
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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