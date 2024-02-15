Врач Хачирова рассказала о вреде популярной диеты, нутрициолог Строков назвал эту диету "чрезвычайно опасной"

"Сыроедение – это диета, в которой человек употребляет пищу в основном в сыром виде, избегая термической обработки продуктов выше определенной температуры. В этом подходе сторонники считают, что сырая пища более полезна, поскольку она содержит больше ферментов, витаминов и минералов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Потеря питательных веществ. Термическая обработка пищи может повышать усвояемость некоторых питательных веществ. Сырая диета может привести к потере некоторых полезных витаминов и минералов.

Термическая обработка пищи может повышать усвояемость некоторых питательных веществ. Сырая диета может привести к потере некоторых полезных витаминов и минералов. Риск заражения. Некоторые продукты, такие как мясо и яйца, могут содержать патогенные бактерии или микробы, которые могут вызвать заболевания. Термическая обработка обычно убивает бактерии, обеспечивая безопасность пищи.

Некоторые продукты, такие как мясо и яйца, могут содержать патогенные бактерии или микробы, которые могут вызвать заболевания. Термическая обработка обычно убивает бактерии, обеспечивая безопасность пищи. Трудности с перевариванием. Сырая пища может быть сложнее для переваривания для некоторых людей. Термическая обработка может помочь разрушить клеточные структуры, что облегчает усвоение некоторых веществ.

Сырая пища может быть сложнее для переваривания для некоторых людей. Термическая обработка может помочь разрушить клеточные структуры, что облегчает усвоение некоторых веществ. Ограниченность в выборе продуктов. Сыроедение может привести к ограничению выбора продуктов, что может затруднить получение всех необходимых питательных веществ.

Сыроедение может привести к ограничению выбора продуктов, что может затруднить получение всех необходимых питательных веществ. Недостаток белка. Сыроедение может вызвать недостаток белка, так как многие источники белка, такие как мясо и рыба, обычно употребляются в сыром виде в ограниченных количествах.

Сыроедение может вызвать недостаток белка, так как многие источники белка, такие как мясо и рыба, обычно употребляются в сыром виде в ограниченных количествах. Риск недостатка калорий. Сырая диета может привести к недостатку калорий, поскольку сырые продукты могут иметь меньшую калорийность в сравнении с теми же продуктами после тепловой обработки.

"Сыроедение - чрезвычайно опасная диета. Если ее придерживаться, то только под контролем врача и недолгое время", - предупреждает Строков.

По словам эксперта, часть сыроедов не отказывается от животных продуктов, но употребляет их только сырыми — непастеризованное молоко, сырое мясо и яйца. Употребление в пищу только необработанных продуктов чревато заражением сальмонеллой, кишечной палочкой, развитием истерии или летальным исходом.Кроме того, длительное сыроедение приводит к дефициту витаминов группы В. Так, например, В12 содержится в красном мясе. Также у сыроедов часто диагностируют нехватку витамина D и кальция,Однако следует учитывать, что существует ряд потенциальных вредных аспектов сыроедения.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира для пожилых.

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