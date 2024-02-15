Малышева назвала опасную для жизни ошибку в поведении при падении лифта

«Если вы падаете в лифте, или даже если вы застряли в лифте, надо сесть, а затем лечь, потому что это единственный шанс спастись. Стоять и держаться — это роковая ошибка», - предупредила Елена Малышева.

Доктор Малышева вместе с другими врачами решила напомнить, как нужно вести себя при падении лифта, чтобы спастись. Говоря об этом, она назвала опасную для жизни ошибку в поведении при падении лифта – это сохранение вертикального положения тела. В его случае риск получить тяжелые травмы становится значительно более высоким.Дополнительно врачи посоветовали обезопасить голову от удара. Для защиты следует поместить ее на руку. Застрявшим в лифте людям следует освободиться от верхней одежде, так как в ней будет усиливаться потливость, а терять влагу в такой ситуации не следует. Из-за обезвоживания организма может ухудшиться самочувствие, будет усиливаться сердцебиение и паника вплоть до риска потери сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, приводит ли отсутствие шапки зимой к развитию менингита.

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