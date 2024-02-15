Малышева назвала опасную для жизни ошибку в поведении при падении лифта

674 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/blind-person-choosing-floor-in-elevator_22632867.htm#query=elevator&position=36&from_view=search&track=sph&uuid=084839ea-2baa-45db-b37e-851d1e98f83f
кнопки лифта

Елена Малышева назвала «роковой ошибкой» стояние в кабине лифта при ее падении.

Доктор Малышева вместе с другими врачами решила напомнить, как нужно вести себя при падении лифта, чтобы спастись. Говоря об этом, она назвала опасную для жизни ошибку в поведении при падении лифта – это сохранение вертикального положения тела. В его случае риск получить тяжелые травмы становится значительно более высоким.

«Если вы падаете в лифте, или даже если вы застряли в лифте, надо сесть, а затем лечь, потому что это единственный шанс спастись. Стоять и держаться — это роковая ошибка», - предупредила Елена Малышева.

Дополнительно врачи посоветовали обезопасить голову от удара. Для защиты следует поместить ее на руку. Застрявшим в лифте людям следует освободиться от верхней одежде, так как в ней будет усиливаться потливость, а терять влагу в такой ситуации не следует. Из-за обезвоживания организма может ухудшиться самочувствие, будет усиливаться сердцебиение и паника вплоть до риска потери сознания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, приводит ли отсутствие шапки зимой к развитию менингита.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Читать MedikForum.ru в
Малышева назвала четыре снижающих риск смерти от ковида лекарства
В каком случае можно заразиться коронавирусом в лифте?
Елена Малышева назвала «три суперпродукта» для поддержания здоровья в пост
Теги : падение лифта, первая помощь, Елена Малышева