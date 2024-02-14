Врач Агаева: отсутствие шапки зимой не приводит к менингиту или отиту

«Отсутствие шапки зимой не приводит к менингиту или отиту, хотя голову в морозы необходимо беречь от переохлаждения».

«Сильный мороз может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель, спазм внутренних мышц и даже рефлекторную остановку дыхания. У людей с бронхиальной астмой подобные метеоусловия могут спровоцировать приступ. Низкие температуры и влажный воздух могут привести к сухости и раздражению кожи лица и губ», - уточнила эксперт.

Пребывание на морозе без шапки многие связывают с риском заболеть, – в том числе менингитом. Но врач Агаева констатировала в интервью « Ленте.ру »:Специалистка подчеркнула, что менингит является инфекцией, заражение которой возможно исключительно воздушно-капельным путем в результате контакта с больным человеком. При данном заболевании головной мозг подвергается сильному воспалению, последствием чего становятся тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.Начавшуюся инфекцию легко спутать с ОРВИ (или отитом). Наблюдаются высокая температура, насморк, боль в горле и головная боль, слабость. Именно на менингит указывает то, что наряду с очень высокой температурой возникает светобоязнь и ригидность затылочных мышц, не позволяющая согнуть шею, приблизиться подбородком к груди. Также человек страдает от тошноты и рвоты. На коже могут появляться высыпания в виде мелких кровоподтеков в форме звездочек.Это ушная инфекция, сопровождаемая болевым синдромом, повышенной температурой, выделениями из ушей. Обычно отит развивается в виде осложнения других болезней – ангины, гайморита.Терапевт Агаева пояснила, что само по себе вдыхание холодного воздуха не способно стать причиной простуды или гриппа. Совершать зимой пешие прогулки очень полезно, если погода остается достаточно комфортной – нет аномальных морозов и обжигающего ветра, высокой влажности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые простуды могут быть связаны с дефицитом витамина D

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