Врач Агаева: отсутствие шапки зимой не приводит к менингиту или отиту
Врач-терапевт Анастасия Агаева рассказала, что может стать причиной такого опасного заболевания как менингит.
Пребывание на морозе без шапки многие связывают с риском заболеть, – в том числе менингитом. Но врач Агаева констатировала в интервью «Ленте.ру»:
«Отсутствие шапки зимой не приводит к менингиту или отиту, хотя голову в морозы необходимо беречь от переохлаждения».
Специалистка подчеркнула, что менингит является инфекцией, заражение которой возможно исключительно воздушно-капельным путем в результате контакта с больным человеком. При данном заболевании головной мозг подвергается сильному воспалению, последствием чего становятся тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.
Как узнать менингит? Начавшуюся инфекцию легко спутать с ОРВИ (или отитом). Наблюдаются высокая температура, насморк, боль в горле и головная боль, слабость. Именно на менингит указывает то, что наряду с очень высокой температурой возникает светобоязнь и ригидность затылочных мышц, не позволяющая согнуть шею, приблизиться подбородком к груди. Также человек страдает от тошноты и рвоты. На коже могут появляться высыпания в виде мелких кровоподтеков в форме звездочек.
Что такое отит? Это ушная инфекция, сопровождаемая болевым синдромом, повышенной температурой, выделениями из ушей. Обычно отит развивается в виде осложнения других болезней – ангины, гайморита.
Можно ли простудиться, вдыхая холодный воздух? Терапевт Агаева пояснила, что само по себе вдыхание холодного воздуха не способно стать причиной простуды или гриппа. Совершать зимой пешие прогулки очень полезно, если погода остается достаточно комфортной – нет аномальных морозов и обжигающего ветра, высокой влажности.
«Сильный мороз может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель, спазм внутренних мышц и даже рефлекторную остановку дыхания. У людей с бронхиальной астмой подобные метеоусловия могут спровоцировать приступ. Низкие температуры и влажный воздух могут привести к сухости и раздражению кожи лица и губ», - уточнила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые простуды могут быть связаны с дефицитом витамина D.
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