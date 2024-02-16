Врач Королев: переедание рафинированных углеводов снижает мужчинам уровень тестостерона

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Врач-уролог, онколог Александр Королев: главной причиной гормональных проблем у современных мужчин является злоупотребление рафинированными углеводами.

Врач Королев констатировал, что нездоровые привычки у мужчин негативно влияют на уровень тестостерона. В частности, его снижает переедание рафинированных углеводов.

«Главным виновником нарушения гормонального фона у мужчин является чрезмерное употребление рафинированных углеводов: например, хлебобулочных изделий, хлопьев для завтрака или дешевых макарон. Из-за них повышается уровень инсулина, что приводит к подавлению выработки тестостерона», - объяснил медик «Ленте.ру».

Королев добавил, что из-за постоянно повышенного инсулина мужчины рискуют заполучить ожирение и диабет II типа.
Другая вредная для мужчин привычка – это пристрастие к мясу: его частое употребление тоже может понижать уровень тестостерона. В мясе могут присутствовать антибиотики вкупе с синтетическими гормонами, оказывая негативное влияние на гормональный фон.

Кроме того, факторами гормонального дисбаланса у мужчин являются хронический стресс, некачественная вода.

«В муниципальных системах водоснабжения содержатся синтетические эстрогены, которые способствуют гормональному дисбалансу как у мужчин, так и у женщин. Защитите себя от нефильтрованной городской воды, установив дома фильтр для воды», - поделился советом специалист.

Также он порекомендовал мужчинам с осторожностью пить пиво. Хмель, который присутствует в напитке, обладает эстрогеноподобным эффектом, уменьшающим содержание тестостерона.

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Александр Королев
Александр Королев
Здоровье
врач-уролог, онколог
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Теги : уровень тестостерона, опасность для здоровья, Александр Королев