Врач Уланкина: любовь как позитивный стресс делает иммунитет крепче

«Во время яркой влюбленности увеличивается концентрация таких гормонов, как фенилэтиламин, адреналин, дофамин, эндорфин, вазопрессин, окситоцин, эстрогены и тестостерон – это же происходит и при эмоциональных потрясениях. Поэтому некоторые исследователи называют любовь своего рода позитивным стрессом для организма», - поделилась медик.

«Ощущение счастья и радости, которое испытывают влюбленные, положительно сказывается на иммунитете, снижает уровень тревоги, повышает самооценку», - сказала эксперт.

Врач Уланкина рассказала в интервью « Известиям », что ощущение любви тесно связано с очень высокой активностью участка мозга, ответственного за выработку гормонов, и с интенсивной работой надпочечников. Тот период влюбленности, когда испытываются особенно яркие и сильные переживания, в организме начинает бурлить «гормональный коктейль» – содержание разных гормонов резко идет вверх.Уланкина напомнила, что позитивный стресс называется так из-за того, что он стимулирует работу иммунной системы, может играть роль мощного мотиватора для разного рода деятельности, приносящей человеку моральное удовлетворение или успех. Одним из проявлений такой деятельности является создание семьи, рождение и воспитание детей.Также врач обратила внимание на то, что любовь в качестве позитивного стресса укрепляет здоровье, делает иммунитет крепче.В частности, позитивное влияние любви ученые связывают с гормоном окситоцином, который синтезируется в организме влюбленных людей. Этот гормон может давать целый ряд позитивных эффектов – он действует как обезболивающее средство и релаксант, снимает нервное напряжение, защищает от нарушений сердцебиения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может ухудшаться самочувствие во время снегопада.

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