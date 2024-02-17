Диетолог Селезнева: вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания

«Анемия – неприятное состояние: сил нет, настроения нет, все валится из рук, хочется полежать, иммунитет никакой, волосы сыплются, кожа сухая».

«За лечением анемии нужно обращаться к врачам, они помогут установить причину анемии. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания», - пояснила диетолог.

Печень и мясо.

Рыба.

Кунжут.

Орехи.

Сушеные грибы.

Крупы.

Сухофрукты.

Морская капуста.

Фрукты и ягоды.

Свекла и зеленые листовые овощи.

Анемия характеризуется низким уровнем гемоглобина – белка, содержащегося в клетках крови эритроцитах, ответственных за транспортировку кислорода к органам. Именно кислород обеспечивает выработку энергии, и когда его не хватает, клетки начинают «задыхаться», об этом рассказала диетолог Татьяна Селезнева.В беседе с порталом 76.ru медик перечислила симптомы патологического состояния.Селезнева отметила, что в случае этого нарушения необходимо устанавливать его причину. Вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания. В частности, гемоглобин может «падать» из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, сахарного диабета, внутренних кровотечений, гинекологических болезней у женщин.Специалист перечислила продукты, помогающие лечению железодефицитной анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется остеоартрит , одна из главных причин болей в колене.

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