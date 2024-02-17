Диетолог Селезнева: вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания

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усталость

Диетолог Татьяна Селезнева: для профилактики анемии и низкого гемоглобина важна коррекция повседневного питания.

Анемия характеризуется низким уровнем гемоглобина – белка, содержащегося в клетках крови эритроцитах, ответственных за транспортировку кислорода к органам. Именно кислород обеспечивает выработку энергии, и когда его не хватает, клетки начинают «задыхаться», об этом рассказала диетолог Татьяна Селезнева.

В беседе с порталом 76.ru медик перечислила симптомы патологического состояния.

«Анемия – неприятное состояние: сил нет, настроения нет, все валится из рук, хочется полежать, иммунитет никакой, волосы сыплются, кожа сухая».

Селезнева отметила, что в случае этого нарушения необходимо устанавливать его причину. Вызывать анемию могут неправильное питание или заболевания. В частности,  гемоглобин может «падать» из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, сахарного диабета, внутренних кровотечений, гинекологических болезней у женщин.

«За лечением анемии нужно обращаться к врачам, они помогут установить причину анемии. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания», - пояснила диетолог.

Специалист перечислила продукты, помогающие лечению железодефицитной анемии.
  • Печень и мясо.
  • Рыба.
  • Кунжут.
  • Орехи.
  • Сушеные грибы.
  • Крупы.
  • Сухофрукты.
  • Морская капуста.
  • Фрукты и ягоды.
  • Свекла и зеленые листовые овощи.
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Теги : анемия, низкий гемоглобин, Татьяна Селезнева