Врач Постникова рассказала, как проявляется боль при остеоартрите

«Основная причина возникновения остеоартрита – возраст. С годами хрящ становится менее эластичным и легче травмируется, усугубляют проблему ожирение, перенесенные травмы, особенности строения сустава», - пояснила ревматолог.

«При остеоартрите боль беспокоит долго, усиливается во время физической активности, а в покое затихает. Возможна боль в течение нескольких минут с начала ходьбы», - уточнила врач.

Врач Постникова сообщила в комментарии для « Газеты.Ru », что остеоартрит является причиной частых жалоб взрослых людей на боль в колене. Он представляет собой хроническое суставное заболевание, при котором изнашивается или повреждается хрящевая ткань, амортизирующая трение костей в суставах при движении. Остеоартроз возникает вследствие перегрузки сустава, способствующей разрушению хряща и образованию трещин.Постникова рассказала, как проявляется боль при остеоартрите. Прежде всего, он способствует болезненности, скованности (особенно по утрам), а также отеку пораженных суставов.Медик подчеркнула, что появление остеоартрита важно не упускать, поскольку в запущенной стадии он может уже не поддаваться консервативному лечению.Помимо остеоартрита, такую боль могут провоцировать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вызванные плоскостопием или патологиями тазобедренного сустава. Также причиной могут быть инфекционные заболевания, рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных причинах выпадения волос

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.