Врач Постникова рассказала, как проявляется боль при остеоартрите

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боль в колене

Врач-ревматолог Полина Постникова: характерная для остеоартрита боль усиливается вместе с физической активностью.

Врач Постникова сообщила в комментарии для «Газеты.Ru», что остеоартрит является причиной частых жалоб взрослых людей на боль в колене. Он представляет собой хроническое суставное заболевание, при котором изнашивается или повреждается хрящевая ткань, амортизирующая трение костей в суставах при движении. Остеоартроз возникает вследствие перегрузки сустава, способствующей разрушению хряща и образованию трещин.
 
«Основная причина возникновения остеоартрита – возраст. С годами хрящ становится менее эластичным и легче травмируется, усугубляют проблему ожирение, перенесенные травмы, особенности строения сустава», - пояснила ревматолог.

Постникова рассказала, как проявляется боль при остеоартрите. Прежде всего, он способствует болезненности, скованности (особенно по утрам), а также отеку пораженных суставов.

«При остеоартрите боль беспокоит долго, усиливается во время физической активности, а в покое затихает. Возможна боль в течение нескольких минут с начала ходьбы», - уточнила врач.

Медик подчеркнула, что появление остеоартрита важно не упускать, поскольку в запущенной стадии он может уже не поддаваться консервативному лечению.

Почему еще может болеть колено? Помимо остеоартрита, такую боль могут провоцировать проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вызванные плоскостопием или патологиями тазобедренного сустава. Также причиной могут быть инфекционные заболевания, рак.

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Полина Постникова
Полина Постникова
Здоровье
врач-ревматолог
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