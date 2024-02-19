Врач Игнатикова: повышенная утомляемость указывает на дефицит железа, нутрициолог Строков рассказал как не допустить анемию
Постоянная усталость и быстрая утомляемость свидетельствуют о низком уровне гемоглобина в крови. Об этом сообщила доктор Елена Игнатикова.
Чтобы предотвратить дефицит железа, рекомендуется сдать анализ и посетить врача. Симптомами недостатка железа могут быть быстрая утомляемость, трудности при выполнении физических нагрузок и головокружение.
«Может быть плохое самочувствие в душных помещениях, в метро или торговых центрах, где нет в большом количестве кислорода», — добавила врач.
Внешние признаки дефицита включают бледность кожи, хрупкость волос и ногтей, как сообщило радио Sputnik.
Врач-нутрициолог Игорь Строков посоветовал какие продукты включить в рацион, чтобы не допустить анемию.
Печень
"Употребление печени может способствовать увеличению уровня гемоглобина в крови. Печень является богатым источником железа, витаминов группы B, а также других питательных веществ, важных для формирования гемоглобина и поддержания здоровья крови", - говорит Строков специально для МедикФорум.
Вот несколько способов, как печень может влиять на уровень гемоглобина:
- Железо. Печень содержит значительное количество железа, которое является важным компонентом гемоглобина. Регулярное употребление печени может помочь удовлетворить потребности организма в железе, особенно при дефиците этого микроэлемента.
- Витамины группы B. Печень богата витаминами группы B, такими как витамин B12 и фольевая кислота, которые необходимы для нормального образования эритроцитов и синтеза гемоглобина.
- Витамин B12. Витамин B12, который содержится в печени, участвует в процессе образования гемоглобина и является важным для поддержания здоровья крови.
- Белок. Печень также содержит белки, которые играют роль в синтезе гемоглобина и других белков крови.
"Различные растительные продукты содержат питательные вещества, которые могут способствовать повышению уровня гемоглобина в организме. Вот несколько растительных продуктов, богатых такими важными элементами, как железо, витамин B12, фолиевая кислота и витамин C", - говорит Строков.
Растительные продукты для профилактики анемии
Бобовые. Бобы, чечевица, горох и другие бобовые культуры содержат высокое количество железа, белка и фолиевой кислоты.
Семена и орехи.
"Тыквенные семечки, лесные орехи, миндаль, фундук и другие семена и орехи предоставляют организму важные минералы, такие как железо и медь".
Сухофрукты. Изюм, чернослив, черника и другие сухофрукты содержат железо и другие питательные вещества.
Киноа. Эта крупа богато белком, железом и другими витаминами и минералами.
Морские водоросли. Водоросли, такие как спирулина и хлорелла, могут быть источником важных питательных веществ, включая железо.
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